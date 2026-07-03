"Пряничные" домики и вау-природа: это место нужно увидеть, если вы собираетесь на Родос

Отпуск на греческом острове Родос может стать еще интереснее, если на один день отправиться на Сими. Этот небольшой остров сильно отличается от Родоса своей неоклассической архитектурой, поэтому здесь может показаться, что вы оказались в другой стране.

Сими входит в группу островов Додеканес и расположен у берегов Турции в Эгейском море. Пользовательница TikTok @allo.lizushka, которая отдыхала на Родосе, отправилась на один день на Сими и была просто в восторге. Теперь она советует всем сделать то же самое.

Читайте также Бронируйте путешествие уже сейчас: 4 солнечных направления, которые стоит посетить в августе

Как добраться до острова Сими?

Туристка добралась до острова на пароме. Билеты можно купить на сайте Ferryhopper, но желательно сделать это за несколько дней до отправления. Стоимость поездки туда и обратно обошлась в 3 тысячи гривен, но цена зависит от времени отправления. Очень важно прийти в порт заранее, так как паром отправляется ровно в то время, которое указано на билете, и никого не ждет. Дорога до острова Сими заняла около 1,5 часа.

Подплывая к острову, украинка была в восторге – разноцветные дома, которые еще называют "пряниковыми", спускались прямо к гавани. Все это на фоне моря выглядело просто невероятно.

Украинка рассказала об острове Сими возле Родоса: видео

Обратите внимание! О том, как провести отпуск на Родосе, мы подробно рассказывали в репортаже с острова. В нем о всем – куда пойти на Родосе, какие блюда попробовать, какие цены на острове и даже о подарках, которые стоит привезти домой.

На самом острове много традиционных таверн, узких улочек и кошек. Обязательный сувенир, который нужно привезти с острова, – морская губка, которой Сими славится с давних времен. Стоит она около 7 евро.

Одна из самых популярных смотровых площадок – Symi Citadel. Подниматься к ней нужно 20 минут, и в жару это довольно сложно, но открывающийся отсюда вид стоит этих усилий.

Красочные дома на острове Сими / Фото Depositphotos

Кстати, поездку на остров Сими можно совместить с посещением других мест. Например, на сайте GetYourGuide есть экскурсии, которые сочетают посещение Сими и живописного залива Святого Георгия, в котором можно искупаться. Цена такого тура – от 1800 гривен в зависимости от программы.