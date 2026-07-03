Сими входит в группу островов Додеканес и расположен у берегов Турции в Эгейском море. Пользовательница TikTok @allo.lizushka, которая отдыхала на Родосе, отправилась на один день на Сими и была просто в восторге. Теперь она советует всем сделать то же самое.

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Как добраться до острова Сими?

Туристка добралась до острова на пароме. Билеты можно купить на сайте Ferryhopper, но желательно сделать это за несколько дней до отправления. Стоимость поездки туда и обратно обошлась в 3 тысячи гривен, но цена зависит от времени отправления. Очень важно прийти в порт заранее, так как паром отправляется ровно в то время, которое указано на билете, и никого не ждет. Дорога до острова Сими заняла около 1,5 часа.

Подплывая к острову, украинка была в восторге – разноцветные дома, которые еще называют "пряниковыми", спускались прямо к гавани. Все это на фоне моря выглядело просто невероятно.

Украинка рассказала об острове Сими возле Родоса: видео

Обратите внимание! О том, как провести отпуск на Родосе, мы подробно рассказывали в репортаже с острова. В нем о всем – куда пойти на Родосе, какие блюда попробовать, какие цены на острове и даже о подарках, которые стоит привезти домой.

На самом острове много традиционных таверн, узких улочек и кошек. Обязательный сувенир, который нужно привезти с острова, – морская губка, которой Сими славится с давних времен. Стоит она около 7 евро.

Одна из самых популярных смотровых площадок – Symi Citadel. Подниматься к ней нужно 20 минут, и в жару это довольно сложно, но открывающийся отсюда вид стоит этих усилий.

Красочные дома на острове Сими / Фото Depositphotos

Кстати, поездку на остров Сими можно совместить с посещением других мест. Например, на сайте GetYourGuide есть экскурсии, которые сочетают посещение Сими и живописного залива Святого Георгия, в котором можно искупаться. Цена такого тура – от 1800 гривен в зависимости от программы.