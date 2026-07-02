Если вы еще не определились, куда поехать в конце лета, самое время присмотреться к этим четырем направлениям, о которых рассказал популярный туристический путеводитель Lonely Planet.

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Куда запланировать отпуск в августе?

Киклады, Греция

Киклады – это греческий архипелаг в Эгейском море, состоящий из 56 живописных островов. Пока популярные греческие острова будут страдать от наплыва туристов, на Кикладах атмосфера будет более спокойной. Эксперты советуют посетить крошечный остров Схинуса с колоритными традиционными тавернами и песчаными пляжами, а также скалистый остров Ираклиа с нетронутой природой.

Обратите внимание! В 2025 году город Эрмуполис, являющийся административным центром архипелага Киклады, был признан самым гостеприимным в Европе. Здесь местные жители всегда рады туристам и устраивают им теплый прием.

Киклады, Греция / Фото Depositphotos

Буэнос-Айрес, Аргентина

В Буэнос-Айресе в августе проходит ежегодный фестиваль танго. В этот период город буквально превращается в огромную танцевальную площадку. Танго танцуют повсюду и даже прямо посреди улицы. Это идеальное время, чтобы проникнуться атмосферой города и полностью в нее погрузиться.

Северо-восточная Шри-Ланка

На северо-востоке Шри-Ланки в августе идеальные условия для отпуска – солнечная погода, спокойный океан и низкие цены. Для тех, кто мечтал об экзотике, это отличный вариант. Однако важно не бронировать отель на юго-западном побережье, ведь там в этот период длится межсезонье с сильными дождями.

Кстати, ранее мы подробнее рассказывали о климате Шри-Ланки в течение всего года. На самом деле спланировать отпуск в эту страну посреди Индийского океана можно в любой месяц, важно лишь знать, куда ехать.

Тропические пляжи Шри-Ланки / Фото Depositphotos

Эсватини

Эта крошечная страна в Африке, являющаяся последней абсолютной монархией на континенте, в августе становится очень интересной. У Эсватини нет выхода к морю, поэтому туристы в большинстве своем даже никогда не слышали об этом государстве. Однако в конце лета – начале осени здесь проходит масштабный традиционный фестиваль Умхланга. Десятки тысяч незамужних девушек идут по улицам с камышом, чтобы выразить почтение монархам. Это уникальное зрелище определенно заслуживает внимания.