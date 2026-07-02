Европа славится не только своими морскими побережьями. На континенте расположены десятки озер, которые летом превращаются в настоящие курорты. 24 Канал собрал три самых интересных места, которые стоит рассмотреть для летнего путешествия.

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Где в Европе можно отдохнуть у озера не хуже, чем на море?

Озеро Блед, Словения

Без преувеличения, озеро Блед – одна из самых известных природных жемчужин не только Словении, но и всей Европы. Расположенное среди Юлийских Альп, оно очаровывает бирюзовой водой, густыми лесами и живописными горными вершинами, создающими пейзаж, похожий на иллюстрацию к сказке. Именно поэтому Блед уже много лет остается одним из самых популярных летних направлений страны.

Озеро Блед / фото Canva

Несмотря на то, что у озера нет морского побережья, оно легко может стать полноценной альтернативой пляжному отдыху. В теплое время года здесь обустроены места для купания, есть пляжи, деревянные пирсы и зоны для отдыха, а вода настолько чистая, что в солнечную погоду приобретает насыщенный изумрудно-голубой оттенок. Вдоль берега проложено 6 километров прогулочного маршрута и велосипедная дорожка, которая позволяет неспешно обойти озеро и увидеть его с разных ракурсов.

Главным символом Бледа является небольшой остров посреди озера – единственный природный остров Словении. На нем возвышается церковь Успения Пресвятой Богородицы 17 века, к которой ведут знаменитые 99 каменных ступенек. По местной легенде, если загадать желание и позвонить в церковный колокол, оно непременно сбудется.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы / фото Canva

Добраться до острова можно на традиционной деревянной лодке "плетна". Еще одна достопримечательность озера – средневековый замок Блед, возвышающийся на отвесной скале примерно на 130 метров над водой. Это один из старейших замков Словении, откуда открывается один из самых известных панорамных видов в стране. Особенно красивым он становится на рассвете, когда первые солнечные лучи освещают озеро, горы и небольшой остров посреди воды. Любителям активного отдыха также будет чем заняться.

Неподалеку расположено ущелье Винтгар с деревянными настилами над бирюзовой рекой и водопадами, а на холме Стража работает летняя санная трасса, которая позволяет полюбоваться пейзажами и получить порцию адреналина. Кроме того, вокруг озера есть несколько смотровых площадок, в частности Малая Осойница и Ойстрица, откуда открываются самые известные панорамы Бледа.

После прогулок стоит попробовать местный символ – десерт Blejska kremsnita, или бледский кремовый торт. Нежный слоеный десерт с ванильным кремом уже давно стал гастрономической визитной карточкой региона.

Озеро Аннеси, Франция

Если и существует озеро, способное заставить туристов отказаться от отдыха на море, то это, без сомнения, Аннеси. Расположенное в самом сердце французских Альп, оно уже давно славится как одно из самых чистых озер Европы. Вода здесь настолько прозрачна благодаря естественной фильтрации через известняковые породы и многочисленные горные источники, что ее часто сравнивают с минеральной.

Озеро Аннеси / фото Canva

Озеро ледникового происхождения простирается почти на 15 километров и поражает не только чистотой, но и пейзажами. Со всех сторон его окружают альпийские вершины, а вдоль побережья расположены уютные городки, ухоженные пляжи и многочисленные места для отдыха. В солнечную погоду вода приобретает насыщенный бирюзовый оттенок, создавая пейзажи, которые легко спутать со средиземноморским побережьем. Именно купание является одной из главных причин, почему-то каждое лето сюда приезжают тысячи туристов.

В летние месяцы температура воды обычно достигает около 22 градусов тепла, а в особенно жаркие сезоны может прогреваться и до 25 градусов тепла. Купальный сезон длится дольше, чем многие ожидают: комфортно купаться можно даже в конце сентября, а иногда даже в октябре. В отличие от моря, здесь нет приливов, сильных волн или соленой воды. Это делает Аннеси прекрасным местом для семейного отдыха, купания в открытой воде и активного досуга.

Большинство пляжей имеют пологий вход в воду, в высокий сезон дежурят спасатели, а многие места оборудованы зонами для загара, детскими площадками, пирсами и платформами для прыжков в воду. Еще одна особенность Аннеси – это возможность насладиться озером не только с берега. Здесь популярны каяки, сапборды, парусный спорт, велосипедные маршруты вдоль побережья и плавание в открытой воде.

Озеро Аннеси / фото Canva

Каждый год 15 августа озеро даже становится местом проведения одного из самых известных во Франции заплывов на открытой воде, где участники преодолевают дистанции от одного до десяти километров. Впрочем, главное преимущество Аннеси – это, конечно, атмосфера. Здесь легко найти тихое место, чтобы насладиться пейзажами, отдохнуть от городского шума или просто поплавать, любуясь альпийскими вершинами, которые открываются почти из любой точки озера.

Озеро Гарда, Италия

Крупнейшее озеро Италии уже давно стало одним из самых популярных летних направлений страны. Гарда расположена между регионами Ломбардия, Венето и Трентино, недалеко от Милана и Венеции. Благодаря мягкому климату, чистой бирюзовой воде, средиземноморской растительности и живописным горным пейзажам это место больше напоминает морское побережье, чем классическое альпийское озеро.

Озеро Гарда / фото Canva

Вдоль берегов Гарды расположились десятки курортных городков, каждый из которых имеет свой собственный характер. Одним из самых известных является Сирмионе – старинный город на узком полуострове, который славится средневековым замком Скалигеров, атмосферными улочками и набережными. Не менее популярен Лимоне-суль-Гарда, где издавна выращивают лимоны. Здесь узкие улочки утопают в цветах, а небольшая гавань с разноцветными лодками стала одним из самых узнаваемых пейзажей озера.

Еще одним символом Гарды является Мальчезине с величественным замком, возвышающимся над водой, а также Рива-дель-Гарда – курортный город, окруженный горами, который часто становится отправной точкой для знакомства с озером. Одной из главных особенностей Гарды является возможность путешествовать между городами на паромах.

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С воды открываются совершенно другие виды на скалы, исторические центры и горные вершины, а само путешествие превращается в отдельную туристическую достопримечательность. Именно поэтому многие путешественники отказываются от автомобиля и исследуют побережье, перемещаясь по озеру.

Озеро Гарда / фото Canva

Отдых на Гарде не ограничивается только прогулками по историческим городкам. Здесь оборудованы пляжи для купания, можно арендовать лодку, каяк или сапборд, заниматься парусным спортом, кайтсерфингом или водными лыжами. Окружающие горы также привлекают любителей пеших маршрутов и велопрогулок, ведь с многочисленных смотровых площадок открываются панорамы на все озеро.

Гарда известна и своей гастрономией. На побережье работают десятки ресторанов с традиционной итальянской кухней, уютных кафе и джелатерий. В Лимоне-суль-Гарда особенно популярны десерты, лимонный сорбет и местный ликер лимончелло, которые уже стали гастрономической визитной карточкой города. Если вам пока кажется, что настоящий летний отпуск возможен только у моря, эти озера легко изменят такое представление.