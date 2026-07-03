Сімі належить до групи островів Додеканес і лежить біля берегів Туреччини в Егейському морі. Користувачка тіктоку @allo.lizushka, яка відпочивала на Родосі, відправилася на один день на Сімі і була просто в захваті. Тепер вона радить зробити це усім.

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Як дістатися до острова Сімі?

Туристка дісталася острова на поромі. Квитки можна купити на сайті Ferryhopper, але бажано зробити це за декілька днів до відправлення. Вартість поїздки у дві сторони обійшлася у 3 тисячі гривень, але ціна залежить від часу відправлення. Дуже важливо прийти у порт завчасно, бо пором відправляйтеся рівно в той час, який зазначений на квитку, і нікого не чекає. Дорога до острова Сімі зайняла близько 1,5 години.

Підпливаючи до острова, українка була в захваті – різноколірні будинки, які ще називають "пряниковими", опускалися просто до гавані. Усе це з видом на море мало неймовірний вигляд.

Українка розповіла про острів Сімі біля Родоса: відео

Зверніть увагу! Про те, як провести відпустку на Родосі, ми детально розповідали у репортажі з острова. У ньому є про все – куди піти на Родосі, які страви скуштувати, які ціни на острові і навіть про подарунки, які варто привести додому.

На самому острові є багато традиційних таверн, вузькі вулички й багато котів. Обов'язковий сувенір, який треба привести з острова, – морська губка, якими Сімі славиться ще з давніх-давен. Коштує вона близько 7 євро.

Один з найпопулярніших оглядових майданчиків – Symi Citadel. Підійматися до нього треба 20 хвилин і в спеку це доволі складно, але краєвид, який тут відкривається, вартий цих зусиль.

Барвисті будинки на острові Сімі / Фото Depositphotos

До слова, поїздку на острів Сімі можна поєднати з відвідуванням інших місць. Наприклад, на сайті GetYourGuide є екскурсії, які поєднують відвідування Сімі та мальовничої затоки Святого Георгія, в якій можна покупатися. Ціна такого туру – від 1800 гривень залежно від наповнення.