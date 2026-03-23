Не Тенерифе или Лансароте: малоизвестный испанский остров, который становится новым хитом среди туристов

Остров Онс в Испании постепенно привлекает внимание путешественников, которые ищут альтернативу переполненным курортам. Здесь туристов ждут дикие пляжи, пешеходные маршруты и аутентичная гастрономия.

Пока миллионы туристов ежегодно выбирают популярные курорты, вроде, Тенерифе и Лансароте, в Испании набирает популярность малоизвестное направление, которое до сих пор остается почти без туристов, рассказывает Express.

Какой малоизвестный остров Испании стоит внимания туристов?

Речь идет о остров Онс – скрытую жемчужину у побережья региона Галисия на северо-западе страны. Остров входит в состав национального парка Атлантического острова Галисия и существенно отличается от переполненных туристами курортов.

Остров славится своими почти нетронутыми пляжами, их здесь пять основных. Самый большой Мелиде, который известен как нудистский, тогда как Area dos Cans привлекает больше всего отдыхающих. Пляж Дорнас встречает туристов сразу после высадки, Канексол расположен возле старого форта и кладбища, а Перейро считается еще одной обязательной локацией для посещения.

Кроме этого, на острове есть и более дикие каменистые побережья, которые добавляют местным пейзажам еще большей аутентичности. Для любителей активного отдыха остров Онс предлагает четыре пешеходных маршрута. Самый длинный Северный, занимает около трех часов, тогда как самый короткий маршрут к форту можно пройти менее чем за час.

Также популярностью пользуются маршрут к маяку (примерно 90 минут) и южный маршрут, который длится около двух с половиной часов. Здесь также работает несколько ресторанов с качественной локальной кухней, где особый акцент делают на свежей рыбе и морепродуктах.

Остров Мелиде / фото TripAdvisor

Самым известным заведением считается Casa Checho – ресторан с видом на океан, который специализируется на осьминогах, морепродуктах и традиционных галисийских блюдах. Среди других популярных мест – Casa Acuna, которое часто называют одним из лучших для дегустации осьминога в регионе, а также Bar O Pirata, известный своим мясным меню и обедами по доступным ценам.

Как добраться на остров Онс?

Несмотря на свою природную красоту, остров Онс остается малолюдным не случайно. Власти строго контролируют количество посетителей, чтобы сохранить экосистему. Как пишет Barcelo.com, добраться до острова Онс можно только морем – регулярные пассажирские лодки курсируют из портов Буэу, Портоново и Санксенсо, а также реже из Виго. Путешествие длится примерно 40 минут из ближайших портов и до полутора часов из Виго.

