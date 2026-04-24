Забудьте о Капри: этот остров в Италии лучше, дешевле и почти без туристов
Когда речь идет об отдыхе на итальянских островах, то большинство вспоминает остров Капри. Однако вместо него этим летом рекомендуем открыть для себя гораздо более спокойный и аутентичный вариант без толп туристов, который часто выбирают сами итальянцы.
Речь идет об Искии – острове неподалеку от Неаполя, куда на пароме можно добраться за час, пишет Travel Off Path. Здесь нет такой роскоши и гламура как на Капри, однако остров подарит тишину и очень красивую природу.
Чем особенна Иския?
Иския больше Капри, но достаточно компактная, поэтому ее хватит времени исследовать за несколько дней. На острове живет более 60 тысяч человек, а жизнь здесь очень размеренная – с небольшими прибрежными городками, горными деревнями и минимальной туристической суетой.
Остров известен термальными источниками, а также горой Эпомео – спящим вулканом с видом на Неаполитанский залив. Пляжи здесь разные – от песчаных до каменистых бухт.
Знакомство с островом можно начать уже с порта Иския – главной транспортной точки и оживленного центра с магазинами, набережной и историческими улицами.
Неподалеку расположен Арагонский замок – одна из самых известных локаций острова. Крепость стоит на отдельном скалистом островке, соединенном с сушей дамбой, и имеет невероятный вид на закате солнца.
Одно из самых атмосферных мест – Сант-Анджело. Это тихая деревня без автомобилей, с пастельными домами, спускающимися к воде.
В Форио уже больше настроения – здесь заметно активное движение людей и очень красивые закаты. Здесь расположена церковь Кьеза-дель-Соккорсо на мысе, которая добавляет пейзажу особого шарма. Рядом – одни из лучших песчаных пляжей острова, в частности Читара и Кьяйя.
Любителям природы советуют приехать в Серрара-Фонтана – тихую горную деревню, откуда начинаются маршруты на Эпомео. Это уже другая Иския – без туристического шума, с узкими улочками и старинной атмосферой.
Несмотря на популярность региона Кампания, Иския гораздо доступнее Капри. Здесь не только гораздо дешевле жилье и еда. Остров значительно больше по размеру, менее переполнен и лучше подходит для длительного отдыха.
Начало путешествия на Искию начнется с Неаполя, который известен своей архитектурой, кухней и культурой, в частности пиццей, сфольятеллой и ромовой бабой, пишет In Journal. Также туристам советуют посетить летом Флоренцию и Милан.
Флоренция славится Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре, галереей Уффици и гастрономическим разнообразием, тогда как Милан – это город моды с достопримечательностями, такими как Пьяцца дель Дуомо и театр Ла Скала.
Какой еще остров Италии стоит внимания?
Сицилия в Италии, с семью объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из лучших средиземноморских направлений для отдыха.
Остров предлагает впечатляющие природные ландшафты, пляжи, самый высокий действующий вулкан Этна, а также богатое культурное наследие с древнегреческими руинами и барочными городами.
Именно за Этну туристы любят Сицилию больше всего, отмечая, что это настолько захватывающая локация, что заслуживает того, чтобы увидеть ее хотя бы раз в жизни.
Частые вопросы
Чем Искья отличается от Капри?
Искья не имеет такой роскоши и гламура, как Капри, но предлагает тишину и красивую природу. Остров больше Капри, однако его можно исследовать за несколько дней из-за компактности. Иския также известна термальными источниками и спящим вулканом Эпомео.
Какие туристические места стоит посетить на острове Искья?
На Искии стоит посетить порт Искию, который является главной транспортной точкой. Арагонский замок - одна из самых известных локаций, расположенная на отдельном скалистом островке. Также стоит посетить Сант-Анджело - тихую деревню без автомобилей, и Форио, где можно насладиться красивыми закатами.
Какие преимущества отдыха на Искии по сравнению с другими островами?
Иския является более доступной по сравнению с Капри - как в плане стоимости жилья и еды, так и из-за меньшей переполненности. Остров больше подходит для более длительного отдыха благодаря своим размерам и спокойной атмосфере, которую создают тихие горные деревни и минимальная туристическая суета.