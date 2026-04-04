Здесь даже кладбище из ракушек – этот остров полностью из них построен
- Остров Фадиут в Сенегале построен из ракушек, собранных рыбаками на протяжении веков, и соединен с материком деревянным мостом.
- На острове расположено уникальное кладбище, где похоронены мусульмане и христиане вместе, что показывает мирное сосуществование религий.
Этот островок расположен примерно в 120 километрах к югу от Дакара, столицы Сенегала. И он таки является одним из самых необычных мест Африки.
Речь идет об острове Фадиут (Fadiouth) на крайнем конце побережья Петит-Кот (Petite Côte) – он весь построен из ракушек. Со ссылкой на silversea.com расскажем об этом подробнее.
Смотрите также Эту страну Африки называют "Королевством в небе", и на то есть веская причина
Остров, что появился из ракушек: чем интересен для туристов Фадиут в Сенегале?
Фадиут в Сенегале является частью небольшого города Жоаль-Фадиут (Joal-Fadiouth). Сам Жоаль расположен на материке, а Фадиут – это остров, соединенный с сушей деревянным пешеходным мостом в 400 метров длиной. Мы пишем именно "соединенный с сушей", потому что остров фактически сушей не является.
Почему так? Дело в том, что Фадиут возник не совсем естественным образом. В течение нескольких сотен лет рыбаки и жители прибрежных районов собирали мидий и моллюсков, вынимали мякоть на еду, а пустые ракушки складывали в кучку. Постепенно в той кучке накопились миллионы раковин.
А вот дальше о формировании острова уже позаботилась природа. Ракушки удерживали вместе корни мангровых деревьев, тростника и гигантских баобабов. Все это сформировало сплошной слой "земли" – то есть тот остров, который мы видим сегодня.
Сейчас там ракушки везде – под ногами хрустят на каждой улочке, вмурованы в фасады домов, украшают магазины и сувениры. А местные женщины до сих пор вручную собирают моллюсков и торгуют ими – рыболовство и туризм остаются главными источниками дохода для около 40 тысяч жителей города.
Остров буквально вырос из ракушек за несколько веков, и туристы едут это увидеть: смотрите видео thetravelingzam
Отдельно впечатляет кладбище Фадиута, как отмечает au-senegal.com, тоже полностью покрытое ракушками. Но есть другой нюанс, что делает его уникальным в масштабах всего мира – это смешанное кладбище, где рядом похоронены мусульмане и христиане.
Хотя подавляющее большинство населения Сенегала – мусульмане, на самом острове Фадиут большинство – католики, до 95%, это потомки народа Гелевар из древней империи Каабу. И вот как-то возникла традиция совместного захоронения и сохранилась по сей день как символ мирного сосуществования двух религий.
Какие еще есть интересные туристические острова мира, достойны внимания в 2026?
На Филиппинах в 2006 году обычный рыбак нашел одну из крупнейших жемчужин в мире – она весит 34 килограмма и известна как "Жемчужина Пуэрто". Весь архипелаг насчитывает более 7600 островов, и, говорят, среди них нет ни одного скучного.
Остров Науру в Тихом океане имеет площадь всего 21 квадратный километр, и мало кто знает, что в 1970-х годах он был богаче Кувейта, а все благодаря огромным месторождениям фосфатов. А еще Науру является единственной страной в мире без официальной столицы.
Частые вопросы
Какой остров в Сенегале полностью построен из ракушек?
Остров Фадиут в Сенегале полностью построен из ракушек. Он расположен на побережье Петит-Кот и является частью города Жоаль-Фадиут.
Как произошло формирование острова Фадиут?
Формирование острова Фадиут произошло в результате накопления пустых раковин, которые собирали рыбаки и жители прибрежных районов в течение сотен лет. А корни мангровых деревьев и других растений удерживали ракушки вместе, создавая сплошной слой "земли".
Чем уникально кладбище на острове Фадиут?
Кладбище на острове Фадиут является уникальным из-за того, что оно полностью покрыто ракушками и является смешанным кладбищем, где рядом похоронены мусульмане и христиане. Это символ мирного сосуществования двух религий.