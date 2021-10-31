Как организовать незабываемое путешествие в Черновцы и увидеть Майкла Джексона и Хогвартс

Черновцы – уютный город, который точно сможет поразить туристов интересными локациями. Театры, музеи, уютные кафе или университет, который называют Хогвартсом – далеко не все, чем богатая Буковина.

Каждый год Черновцы посещают тысячи отдыхающих. И это неудивительно, ведь у города есть богатая история, о чем атмосферно напоминает каждая улочка. В какое время года лучше ехать в Черновцы? В любое, только не откладывайте поездку, ведь этот город непременно добавит вам вдохновение!

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Немного истории

Как и многие города Украины, Черновцы имеют особую историю происхождения названия. Конечно, доподлинно неизвестно, кто его создал и когда, однако есть предположение, что оно происходит от города-крепости Чернь на Пруте или Черного города.

Первое упоминание о Черновцах датируется 8 октября 1408 годом. Тогда молдавский воевода Александр Добрый внес название города в уставную грамоту. Документ обязывал львовских и подольских купцов платить пошлину, поэтому все торговцы хорошо знали, где находятся Черновцы. С 1457 года это название получило еще большую огласку, ведь город стал рыночным и административным центром всего региона.

Исторические факты повлияли на сегодняшний день: именно 8 октября украинцы отмечают День Черновцов.



История названия Черновцов / Фото Unsplash

Как доехать в Черновцы

До Черновцов можно доехать на собственном автомобиле. В частности, дорога с Львова займет до 4 часов. Также можно воспользоваться услугами BlaBlaCar, или выбрать междугородние рейсовые автобусы.

Некоторые туристы найдут романтику в поездке на поезде. В Черновцы курсируют прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова. Этот вариант путешествия будет более комфортным и бюджетным, однако стоит учесть, что по новым карантинным правилам проводники Укрзализницы будут впускать пассажиров только с сертификатами вакцинации или негативными ПЦР-тестами.

Чем удивят Черновцы: список must visit

Люди, которые посетят этот город впервые, будут приятно удивлены, увидев исторические улицы, здания, напоминающие величественный Львов или польский Краков.

Туристы здесь – частые гости, однако вы не найдете толпы путешественников, которые будут создавать очереди у памятников архитектуры. Именно поэтому, приезжая в Черновцы, вы почувствуете уют как дома. Но скучать здесь не придется, ведь каждая улочка будет напоминать инстаграммную локацию. Что стоит увидеть в Черновцах – узнавайте в подборке.

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Университет имени Юрия Федьковича, или "украинский Хогвартс"

До сих пор ждете письмо из Хогвартса? Не теряйте время, ведь "школу колдунов" можно увидеть в Черновцах. Только здесь мы называем его Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича. В этом здании действительно ощущается какая-то особая магическая атмосфера, а заведение завораживает своими масштабами.



Черновицкий университет / Фото Unsplash

Гуляя по этим длинным роскошным коридорам, начинаешь думать: "А, может, здесь действительно студенты варят зелье, обладают волшебными палочками и играют в квиддич?" И даже если вы не являетесь поклонниками "Гарри Поттера", здание университета, без сомнения, вас поразит.



Университет внутри не менее потрясающий / Фото Unsplash

Улица Ольги Кобылянской – жемчужина города

Ни в коем случае нельзя пройти мимо самой большой и красивой пешеходной улицы Ольги Кобылянской, ведь это настоящее украшение Черновцов. "Улица, ведущая в лес", – так называли эту живописную локацию в XIX веке, информирует VseOsvita. В 1940 году ее переименовали в улицу Ольги Кобылянской – в честь знаменитой писательницы Буковины.

Здесь расположено множество кофеен и заведений на любой вкус, где можно найти что-то перекусить, а также звучит уличная музыка, под которую хочется петь и танцевать.



Черновцы зимой / Фото Аленка Кук

Существуют десятки легенд об этой улице, самая известная из которых – история особого ухода за брусчатку, подметанную красными розами. Дворников пытались выбрать со знаниями языка на случай, если иностранные туристы захотят узнать какую-нибудь информацию. После укладки брусчатки ее особенно содержали в чистоте и даже мыли несколько раз в день.

Правда это или нет, можно только догадываться, но то, что черновчане любят свой город и имеют большое уважение к его истории – несомненный факт.



Улица Ольги Кобылянской / Фото Unsplash

Центральная площадь

В самом сердце Черновцов находится Центральная площадь, от которой можно построить свой маршрут в любой уголок города. Главной достопримечательностью является ратуша – дом со 126 ступенями и высокой башней, на вершине которой есть шпиль с медным шаром и развевается флаг Украины. В прошлом эту башню использовали еще как пожарный пост: с высоты 50 метров можно наблюдать за ситуацией в городе.

Посетите ратушу в полдень, ведь в это время на крышу выходит трубач в национальной буковинской одежде и играет украинскую песню "Маричка".



Ратуша Черновцов / Фото IGoToWorld

Дом-корабль

Стоит увидеть и корабль среди домов этого необычного города. Найти постройку можно на углу улиц Главной и Шлем Алейхема. Суженный фасад действительно напоминает нос корабля, просторный балкон – палубу, а маленькая башня похожа на мачту. Все это определенно вызывает интерес к истории.

Одна из легенд рассказывает о двух братьях: торговце и моряке. Когда последний завершил свои путешествия и вернулся домой, мужчины запланировали построить дом. Брат-торговец видел, как сильно бывший моряк скучал по морю, поэтому дизайн постройки воспроизводил большой корабль.



Дом-корабль в Черновцах / AgovTravel

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Собор Святого Духа

Недалеко от улицы Ольги Кобылянской вы увидите светло-розовые стены Собора Святого Духа. Сооружение возведено в стиле позднего классицизма. Всех туристов всегда интересует, почему архитекторы выбрали именно этот цвет, а иностранцы даже шутили, что это – "церковь Барби".



Собор Святого Духа в Черновцах / Фото Википедия

Турецкая площадь

В Черновцах можно найти Турецкую площадь. Создана она в XVI веке, после присоединения Буковины к Османским землям.

В 2006 году площадь реконструировали: здесь обновили покрытия и лестницы, а также установили фонтан в античном стиле. Кроме этого, на Турецкой площади есть колодец, украшенный белым мрамором и прозрачным стеклом с коваными элементами.



Турецкая площадь / Фото MD Ukraine

Это место в Черновцах точно заставит вас остановиться и полюбоваться видом на город. Летом здесь устраивают Петровскую ярмарку, где можно отведать традиционные местные блюда, приобрести буковинские изделия из лозы, дерева, вышитую одежду, керамику и т.д. А вот зимой вас ждет заснеженная площадь, которая романтично освещается фонарями.



Турецкая площадь зимой / Фото Аленка Кук

Театральная площадь

Еще одна из старейших площадей Черновцов привлекает большое количество отдыхающих. Ее периметр обсажен деревьями и цветами, что создает особый уют.



Театральная площадь в Черновцах / Фото Википедия

Главная изюминка Театральной площади – Музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской. Перед ним можно увидеть изящную скульптуру писательницы, которую особенно уважают в Черновцах. Но это не единственное, что поразит туристов: здесь появилась настоящая "Аллея звезд", где собраны десятки знаменитых имен музыкантов, начавших свою карьеру на большой сцене этого города.

Николаевский кафедральный собор



Николаевский кафедральный собор / Фото Википедия

Вам кажется, что вдруг возникли проблемы со зрением, глядя на фотографию? Не торопитесь к окулисту, ведь это Николаевский кафедральный собор, особенностью которого есть уникальные закрученные купола. Из-за такой архитектуры он даже называется "Пьяная церковь".

Внутри сооружение не менее особенно. Здесь хранятся старые иконы и витражи, есть мощи мучеников, а алтарь расположен по правую руку, а не в центре, как в других храмах.

Фрески

Черновцы – город творческих людей. Поэтому на уютных улочках можно найти стильные муралы. В одной из междомовых арок, близ Соборной площади, туристы увидят изображение Майкла Джексона. А на улице Сагайдачного вас ожидает яркий портрет испанского художника Сальвадора Дали.

Андрей Кузьменко, Боб Марли, ангел или радуга: черновицкие художники мастерски подбирают героев для каждой из локаций.



Майкл Джексон стал героем мурала в Черновцах / Фото ВВС

Безусловно, Черновцы смогут ошеломить даже требовательного туриста. Это город уюта, душистых кафе, величественных построек и громких песен уличных музыкантов.

Автор: Валерия Головачева, студентка ЛНУ имени Ивана Франко