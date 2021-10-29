Возможно, они не столь привлекательны для среднестатистического туриста как предыдущие, но нам было интересно их увидеть своими глазами. Тем более пейзажи здесь невероятны.

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Зубровский виадук

Хотя эта грандиозная недостройка расположена в Зубровке, во многих путеводителях и краеведческих материалах его относят к соседнему селу Пановцы. Чтобы у вас не возникало географической путаницы, объясняю: Зубровка – очень маленькая деревня, в которой проживает около полусотни человек, и принадлежит она к Панивецкому сельсовету. Поэтому если увидите информацию, что Зубровский виадук находится в Пановцах, не пугайтесь. Ошибки в этом нет.

История этой недостройки достаточно драматична. В начале XX века Российская империя, вместе с Румынией и Австро-Венгрией, начали работать над амбициозным инфраструктурным проектом, получившим название "Славянский путь". Государства планировали связать железной дорогой порты Адриатики с Санкт-Петербургом.



Зубровский виадук / Фото Романа Сенышина

Не остановило строительство даже начало Первой мировой войны. Даже наоборот, ведь поставки российских войск, захвативших Галицию, требовали больших транспортных потоков. К началу 1917 года в Зубровке успели выполнить самую сложную часть работ – построили виадук и 30-метровые пилоны-опоры.

Однако уже в сентябре строительство остановилось в результате масштабного наступления союзных войск, отвергших русскую армию за Збруч. Впоследствии, во времена Союза, проект признали нецелесообразным, а ныне недостроенный Зубровский виадук известен как мост-призрак.

Вербецкая Товтра

Финальным объектом нашего путешествия стала Вербецкая Товтра, расположенная вблизи села Вербка. Ее также называют Четырьмя кавалерами, поскольку сформирована четырьмя невысокими холмами.



Вербецкая Товтра / Фото Андрея Сороковского

Вербецкая Товтра является ботаническим заказником, который манит своей уникальностью, ведь здесь можно прогуляться дном древнего моря. Миллионы лет назад это были морские рифы, а это значит, что товтры являются продуктом жизнедеятельности моллюсков и кораллов. В настоящее время такие природные образования очень трудно найти в целом мире, преимущественно их можно увидеть под водой.



Поверхность Вербецкой Товтры / Фото Романа Сенышина

Мы решили подняться на один из холмов, чтобы оценить все вокруг. Здесь действительно очень хорошо. На вершинах товтры громоздятся камни, поросшие цветами и травами. Также на холмах можно встретить небольшие пещеры, а еще отсюда открывается невероятный вид на окружающие поля и огромный карьер.



Холмы Вербецкой Товтры вблизи / Фото Романа Сенышина

Большой плюс этого места состоит в том, что сюда очень легко и дешево добраться. На расстоянии одного километра находится железнодорожная станция Нигин, через которую проходят пригородные поезда, соединяющие Хмельницкий и Каменец-Подольский.

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Но не стоит забывать, что Вербецкая Товтра является заказником, здесь растут редкие растения. Поэтому вести себя нужно соответственно – не загрязнять территорию, не рвать цветы, и, конечно, не разжигать костер. Уж очень ценным природным объектом является эта локация.

Подробнее о Мосте-призраке и Четырех кавалерах смотрите в видео:



Таким богатым интересными местами, а от того – незабываемым, оказалось наше путешествие Подольскими Товтрами. И это лишь часть того, что можно увидеть в этих краях. Поэтому нужно как-то вернуться, ведь действительно есть чем заняться. А всем читателям советуем уже начинать составлять маршрут, чтобы при первой же возможности отправиться в увлекательное путешествие по Подолью.