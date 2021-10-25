Там для туристов появилась новая интересная локация. Речь идет о цветном хризантемовом поле.

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Тысячи цветных кустов хризантем раскинулись недалеко от Черновцов, в селе Острица.

Поле расположено на выезде из Черновцов, конец Гравитона, возле супермаркета АТБ.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что на территории обустроили еще и фотозону для туристов – огромный букет из хризантем.

Неподалеку от Черновцов появилось хризантемовое поле: смотрите видео



Как известно, хризантемовое поле – это выставка-продажа. Поэтому гости смогут приобрести цветы и для себя.

Тысячи кустов хризантем в Черновцах: видео



Автор видео призывает туристов приезжать и полюбоваться цветущей локацией.