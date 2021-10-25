Там для туристів з'явилася нова цікава локація. Йдеться про кольорове хризантемове поле.

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Тисячі кольорових кущів хризантем розкинулося неподалік Чернівців, у селі Остриця.

Поле розташоване на виїзді з Чернівців, кінець Гравітона, біля супермаркету АТБ.

На кадрах, опублікованих в мережі, видно, що на території облаштували ще й фотозону для туристів – величезний букет з хризантем.

Неподалік Чернівців з'явилося хризантемове поле: дивіться відео



Як відомо, хризантемове поле – це виставка-продаж. Тому гості зможуть придбати квіти й для себе.

Тисячі кущів хризантем у Чернівцях: відео



Автор відео закликає туристів приїжджати та помилуватися квітучою локацією.