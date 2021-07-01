Стоимость путешествий станет доступнее, – Стефанишина об открытом небе с ЕС

Евросоюз согласовал подписание соглашений об общем авиационном пространстве с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашение об авиатранспорте с Катаром. Этого украинцы ждали более 7 лет.

Документ одобрили еще в 2013 году, однако все затягивалось из-за юридического спора между Британией и Испанией вокруг Гибралтара. Впрочем отныне, ЕС и Украина откроют общий рынок для гражданской авиации.

Интересно Более 30 направлений из Украины по 5 евро: Ryanair организовала быструю распродажу

Новое соглашение с ЕС сделает авиабилеты дешевле

Подписание соглашения планируется осенью 2021 года, вероятно во время саммита Украина – ЕС 12 октября. Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, "Соглашение о свободном небе" – это долгожданный документ, благодаря которому Украина интегрируется в совместное с ЕС авиапространство.

В Украине появится больше авиаперевозчиков, поэтому стоимость путешествий для пассажиров станет доступнее,

– подчеркнула она.

Кроме того, авиапутешествия будут соответствовать европейским стандартам безопасности и качества, ведь компании из ЕС смогут осуществлять внутренние рейсы в Украине. Это обусловит рост конкуренции между перевозчиками. Поэтому цены на билеты на авиарейсы могут снизиться.

Что предусматривает соглашение

По словам старшей научной сотрудницы Института экономических исследований Ирины Коссе, Украина обязана вводить европейские стандарты. В частности, существуют требования к перелетам, поведению авиакомпаний с пассажирами, выплачивают ли они компенсации.

Читайте также Житомирский аэропорт открывают для международных рейсов

В целом в Евросоюзе существует немалый перечень требований к:

самолетам;

аэропортам;

навигационному обслуживанию;

хендлинговым службам (наземного облуживания).

Доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктория Вдовиченко пояснила, что соглашение о совместном авиапространстве должно уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонним договорам.

Также документ облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами. Зарегистрированные в Украине операторы смогут осуществлять полеты в города ЕС в случае, если начальный или конечный пункт перевозки будет расположен в Украине.

Что должна сделать власть для реализации соглашения

Для реализации соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС, Украина должна, прежде всего, адаптировать свое законодательство. После этого украинские сертификаты на перелеты будут признаваться в Евросоюзе. Авиаперевозчики отныне будут учитывать защиту прав пассажиров в случае задержки или отмены рейса.

Актуально Когда ждать возобновления международного туризма: неутешительный прогноз ООН

В Украине заработает соглашение об открытом небе с ЕС: смотрите сюжет 24 канала