Киев за один день: тревел-блогер поделился атмосферным маршрутом по столице

Киев за один день – это всегда попытка успеть больше, чем позволяет время. Но вместо беготни между "обязательными" локациями город лучше открывается в простом ритме. Не надо видеть как можно больше локаций – лучше насладиться спокойным днем.

Украинский тревел-блогер Вадим Гринько поделился замечательным однодневным маршрутом по Киеву. Он подойдет для тех, кто приехал в столицу на выходные или будет здесь проездом. Также это хорошая идея для киевлян, чтобы провести выходной в родном городе как турист.

Как провести один день в Киеве?

Начать этот замечательный день Вадим советует с пирожков в легендарном кафе "Ярослава" возле станции метро "Золотые ворота". Здесь уже 80 лет пекут несколько десятков различных видов пирожков, которые просто обожают местные. На вкус они напоминают бабушкины пирожки, которые многим полюбились с детства.

Как рассказала "Вечернему Киеву" руководительница кафе Екатерина Прензелевич, среди посетителей у них часто можно увидеть знаменитостей. Например, актриса Ада Роговцева очень любит пирожки в "Ярославе" и часто заходит в гости.

Попробовав пирожки, прогуляйтесь под каштанами и посетите экскурсию в главную жемчужину города – Софийский собор. Не будем в который раз рассказывать историю этого величественного места, только отметим, что это одна из немногих достопримечательностей, которая сохранилась еще со времен Киевской Руси. Здесь лучше всего чувствуется дух истории. Поэтому не посетить собор – настоящее преступление.

Кроме того, на территории есть очень уютный и тихий дворик, где можно выпить кофе с красивым видом.

Далее езжайте на Печерск, чтобы рассмотреть Киев с высоты птичьего полета. Любимая смотровая площадка путешественника – колокольня Киево-Печерской лавры, с которой открывается вид на 360 градусов. Здесь можно долго стоять и вглядываться в панораму города.

Рядом есть Парк Вечной Славы, где стоит сделать следующую остановку. Закажите пиццу или купите другие любимые вкусности в магазине и сделайте здесь атмосферный пикник. Или же можно пройтись на Kyiv Food Market – здесь есть много заведений на разный бюджет.

Чтобы почувствовать молодежный и "тусовочный" Киев спускайтесь вечером на Подол. А для тех, кто любит спокойную и более интимную атмосферу, подойдут Владимирская Горка или Пейзажная аллея.

Что еще стоит увидеть в Киеве?

