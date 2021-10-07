Акционная цена актуальна только для бронирований через сайт Wizz Air или мобильное приложение WIZZ. Скидки не распространяются на групповые заказы.

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В какие города Италии можно улететь с Wizz Air

Из Киева в:

Болонью;

Венецию;

Катанию;

Милан;

Неаполь;

Рим.

Из Львова в:

Верону;

Катанию;

Милан;

Неаполь;

Рим.

Из Одессы и Харькова в:

Болонью;

Венецию Тревизо;

Милан;

Рим.

С украинского города Харьков авиаперевозчик летает в Венецию Тревизо, Милан и Рим, а из Запорожья только в Милан.

Внимание! Акция действует только 7 октября с 00:00 до 23:59 и распространяется на рейсы до 12 декабря 2021 года.

Отметим, ранее Wizz Air заявил, что перезапустит рейс из Киева в Стокгольм, который ранее закрыл.

Условия въезда в Италию

Путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:

Вакцинированы украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Невакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;

отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.

Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.