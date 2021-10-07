Акційна ціна актуальна лише для бронювань через сайт Wizz Air або мобільний додаток WIZZ. Знижки не розповсюджуються на групові замовлення.

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В які міста Італії можна полетіти з Wizz Air

З Києва до:

Болоньї;

Венеції;

Катанії;

Мілану;

Неаполю;

Риму.

Зі Львова до:

Верони;

Катанії;

Мілану;

Неаполю;

Риму.

З Одеси та Харкова до:

Болоньї;

Венеції Тревізо;

Мілану;

Риму.

З українського міста Харків авіаперевізник літає до Венеції Тревізо, Мілану та Риму, а із Запоріжжя тільки до Мілану.

Увага! Акція діє лише 7 жовтня з 00:00 до 23:59 й поширюється на рейси до 12 грудня 2021 року.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрив.

Умови в'їзду до Італії

Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.