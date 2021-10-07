Акційна ціна актуальна лише для бронювань через сайт Wizz Air або мобільний додаток WIZZ. Знижки не розповсюджуються на групові замовлення.

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В які міста Італії можна полетіти з Wizz Air

З Києва до:

  • Болоньї;
  • Венеції;
  • Катанії;
  • Мілану;
  • Неаполю;
  • Риму.

Зі Львова до:

  • Верони;
  • Катанії;
  • Мілану;
  • Неаполю;
  • Риму.

З Одеси та Харкова до:

  • Болоньї;
  • Венеції Тревізо;
  • Мілану;
  • Риму.

З українського міста Харків авіаперевізник літає до Венеції Тревізо, Мілану та Риму, а із Запоріжжя тільки до Мілану.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрив.

Умови в'їзду до Італії

Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

  • заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
  • пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;
  • надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані українці

  • заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
  • надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;
  • вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.