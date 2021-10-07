Акційна ціна актуальна лише для бронювань через сайт Wizz Air або мобільний додаток WIZZ. Знижки не розповсюджуються на групові замовлення.
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В які міста Італії можна полетіти з Wizz Air
З Києва до:
- Болоньї;
- Венеції;
- Катанії;
- Мілану;
- Неаполю;
- Риму.
Зі Львова до:
- Верони;
- Катанії;
- Мілану;
- Неаполю;
- Риму.
З Одеси та Харкова до:
- Болоньї;
- Венеції Тревізо;
- Мілану;
- Риму.
З українського міста Харків авіаперевізник літає до Венеції Тревізо, Мілану та Риму, а із Запоріжжя тільки до Мілану.
Відзначимо, раніше Wizz Air заявив, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрив.
Умови в'їзду до Італії
Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:
Вакциновані українці
- заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
- пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;
- надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.
Невакциновані українці
- заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
- надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;
- вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.
Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.