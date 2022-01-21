В Одессу заходит авиакомпания из Саудовской Аравии: куда будет летать

21 января 2022 , 16:12
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Источник:

Прессслужба международного аэропорта "Одесса"

Авиакомпания-лоукостер Flynas, которая первой начала осуществлять прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию, анонсировала запуск двух новых направлений.

В мае перевозчик начнет полеты в города Даммам и Эр-Рияд из аэропорта Одессы. Рассказываем, что известно о новом маршруте.

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Flynas запустит 2 направления к Востоку: что известно

Уже в мае 2022 встречаем flynas в ODS! Новый авиаперевозчик начинает летную программу из Одессы по двум направлениям в Саудовскую Аравию,
– указано в сообщении.

В частности, перевозчик предлагает перелеты:

  • Даммам – Одесса – Даммам (DMM)

С 1 мая 2022 года дважды в неделю: каждую среду и воскресенье.

  • Риад – Одесса – Рияд (RUH)

Со 2 мая 2022 года трижды в неделю: понедельник, четверг и суббота.

Купить билеты можно будет вскоре на официальном сайте авиакомпании.

Flynas в Украине: коротко

  • Flynas – ведущий лоукостер Саудовской Аравии с флотом в 34 самолета.
  • В Мининфраструктуре добавили, что компания с 2016 года признается лучшим лоукостером Ближнего Востока.
  • Еженедельный объем авиаперевозок Flynas составляет около 1,2 тысячи авиарейсов по 35 внутренним и внешним направлениям.
  • Перевозчик осуществляет рейсы из Эр-Рияда в Киев, а также поделился планами по поводу возобновления авиасообщения со Львовом.
Автор: Юлія Бабич