Возобновление рейсов Львов – Эр-Рияд намечено на 3 мая 2022 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

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Что известно о рейсе

Хотя Flynas позиционирует себя как бюджетный авиаперевозчик, авиабилеты в обе стороны без багажа стоят 720 долларов.

Такая стоимость объясняется продолжительностью рейса – 5,5 часа. Кроме того, рейс ориентирован на туристов из Саудовской Аравии, которые с наступлением жары в своей стране отправляются в более прохладные регионы.

Flynas в первый раз вышел на украинский рынок летом 2021 года. В июне авиакомпания полетела в киевский аэропорт Борисполь, в июле – во Львов.

Маршрутная сеть Flynas в Украине включала пять направлений: Эр-Рияд-Киев, Джедда-Киев, Эр-Рияд-Львов, Джедда-Львов и Эль-Касим-Львов. Последние два маршрута выполнялись как один совмещенный рейс с промежуточной посадкой.

Осенью Flynas свернула львовские маршруты. Сейчас авиакомпания выполняет только один рейс – Эр-Рияд – Киев.

Напомним, за 9 месяцев 2021 года в Украину прилетело около 48,7 тысячи туристов из Саудовской Аравии. По данным Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ), это в 10 раз больше, чем за весь 2019 год.