Поновлення рейсів Львів – Ер-Ріяд заплановане на 3 травня 2022 року. Рейси виконуватимуться тричі на тиждень.

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Що відомо про рейс

Хоча Flynas позиціонує себе як бюджетний авіаперевізник, авіаквитки в обидві сторони без багажу коштують 720 доларів.

Така вартість пояснюється тривалістю рейсу – 5,5 годин. Крім того, рейс орієнтований на туристів із Саудівської Аравії, які з настанням спеки у своїй країні вирушають у прохолодніші регіони.

Flynas уперше вийшов на український ринок улітку 2021 року. У червні авіакомпанія полетіла до київського аеропорту Бориспіль, у липні – до Львова.

Маршрутна мережа Flynas в Україну включала п'ять напрямків: Ер-Ріяд-Київ, Джедда-Київ, Ер-Ріяд-Львів, Джедда-Львів та Ель-Касім-Львів. Останні два маршрути виконувались як один суміщений рейс із проміжною посадкою.

Восени Flynas згорнула львівські маршрути. Зараз авіакомпанія виконує лише один рейс — Ер-Ріяд – Київ.

Нагадаємо, за 9 місяців 2021 року в Україну прилетіло близько 48,7 тисячі туристів із Саудівської Аравії. За даними Державного агенства з розвитку туризму (ДАРТ), це в 10 разів більше, ніж за весь 2019 рік.