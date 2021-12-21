Суд аргументировал решение тем, что задержка рейса даже на час, может вызвать пассажирам такие же неудобства, как отмена или перенос рейса на другой день.

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Что известно о сумме компенсации

Рейс должен считаться "отмененным" в случае, если действующий авиаперевозчик переносит его более чем на один час,

– говорится в постановление суда.

Суды в Корнойбурге (Австрия) и Дюссельдорфе (Германия), рассматривающие споры между пассажирами, компаниями по управлению претензиями и 5 авиакомпаниями: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines и Laudamotion, попросили суды Европейского суда высказать свое решение.

В случаях, когда перенос рейса на значительный промежуток времени приводит к праву на компенсацию, например, из-за "позднего сообщения о том, что рейс перенесен", – авиакомпании обязаны выплатить компенсацию в размере от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния.

Они не могут уменьшить сумму компенсации на 50% на том основании, что предложили пассажиру альтернативный маршрут, что позволит ему или ей прибыть в конечный пункт назначения без задержек, заявил суд.

Авиакомпании все еще могут предложить альтернативный маршрут, если они сделают это достаточно заранее.

Согласно правилам ЕС, пассажиры могут требовать возмещения ущерба, если их рейсы отменяются менее чем за 14 дней до вылета или прибывают с опозданием более чем на три часа или если им отказывают в посадке из-за овербукинга.