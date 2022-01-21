В мае перевозчик начнет полеты в города Даммам и Эр-Рияд из аэропорта Одессы. Рассказываем, что известно о новом маршруте.

К теме Куда смогут летать украинские авиакомпании в 2022 году: перечень курортных направлений

Flynas запустит 2 направления к Востоку: что известно

Уже в мае 2022 встречаем flynas в ODS! Новый авиаперевозчик начинает летную программу из Одессы по двум направлениям в Саудовскую Аравию,

– указано в сообщении.

В частности, перевозчик предлагает перелеты:

Даммам – Одесса – Даммам (DMM)

С 1 мая 2022 года дважды в неделю: каждую среду и воскресенье.

Риад – Одесса – Рияд (RUH)

Со 2 мая 2022 года трижды в неделю: понедельник, четверг и суббота.

Купить билеты можно будет вскоре на официальном сайте авиакомпании.

Flynas в Украине: коротко