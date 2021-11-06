Как обезопасить себя в отеле во время путешествия: работник назвал действенные способы

Обычно гостиницы не опасны для посетителей. Однако останавливающиеся в них люди могут быть непредсказуемыми.

Поэтому нередко поездка, в которой турист остается на несколько дней в отеле, может закончиться не так, как хотелось бы. Поэтому следует знать несколько лайфхаков, которые помогут чувствовать себя безопаснее в отеле.

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Как обезопасить себя в отеле: действенные способы

Джастин Олдрич, проработавший в отелях более семи лет, назвал способы, как обезопасить себя при проживании в отеле.

Проверьте свою комнату перед заселением

Прогулка по комнате позволяет вам ознакомиться с окружающей средой, одновременно обнаруживая любые проблемы с чистотой.

Существуют ужасные истории о злоумышленниках, которые прячутся под кроватями в отеле, пока люди не уснут. Быстрая проверка за шторами, под кроватью и в любом другом месте, где кто-то может спрятаться, потенциально может спасти вас от опасности,

– заявил Олдрич.

Купите дверной ограничитель

Прислушиваться к этому совету особенно нужно тем, кто путешествует один.

Самые эффективные ограничители используют вес двери и направляют любую поступающею с другой стороны силу на пол. Пока они полностью затянуты, дверь не будет шевелиться – открыть ее практически невозможно.

Сохраняйте конфиденциальность

По словам мужчины, пребывание туриста может быть настолько приватным, насколько он захочет – нужно просто пообщаться с персоналом.

У меня были гости, которые просили нас не переадресовывать звонки – говорить, что "здесь нет гостя с таким именем". Остальные же просят оставить доставку пищи на стойке регистрации,

– заметил работник.

Он добавил, что иногда гости даже используют фальшивые имена.

Используйте свою фамилию вместо номера комнаты

Если вы действительно чувствуете риск или просто хотите сохранить конфиденциальность, то всю информацию можно получить, используя вашу фамилию, то есть номер комнаты не услышат все.

Даже если вы потеряете ключ, вам никогда не придется сообщать персоналу номер комнаты – просто покажите свое удостоверение личности.

Запомните номер комнаты и не носите бумажный вкладыш

Если вы потеряете бумажный вкладыш, в котором номер комнаты и ключ от нее, то немедленно сообщите информацию нашедшему ее.

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А если оставите вкладыш в номере, то потеряв случайный ключ без опознавательных знаков, им никто не сможет воспользоваться.

Всегда будьте осторожны!