Через це нерідко поїздка, в якій турист залишається на декілька днів в готелі, може закінчитися не найкраще. Тому слід знати декілька лайфхаків, які допоможуть відчувати себе безпечніше в готелі.

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Як убезпечити себе в готелі: дієві способи

Джастін Олдріч, який пропрацював у готелях понад сім років, назвав способи, як убезпечити себе при проживанні в готелі.

Перевірте свою кімнату перед заселенням

Прогулянка по кімнаті дає вам можливість ознайомитися з навколишнім середовищем, одночасно виявляючи будь-які проблеми з чистотою.

Існують жахливі історії про зловмисників, які ховаються під ліжками в готелі, поки люди не заснуть. Швидка перевірка за шторами, під ліжком і в будь-якому іншому місці, де хтось може сховатися, потенційно може врятувати вас від небезпеки,

– заявив Олдріч.

Придбайте дверний обмежувач

Прислухатися до цієї поради особливо потрібно тим, хто подорожує сам.

Найефективніші обмежувачі використовують вагу дверей і направляють будь-яку силу, що надходить з іншого боку, на підлогу. Поки вони повністю затягнуті, двері не будуть ворушитися – відкрити їх практично неможливо.

Зберігайте конфіденційність

За словами чоловіка, перебування туриста може бути настільки приватним, наскільки він схоче – потрібно просто поспілкуватися з персоналом.

У мене були гості, які просили нас не переадресовувати дзвінки – казати, що "тут немає гостя з таким іменем". Інші ж просять залишити доставку їжі на стійці реєстрації,

– зауважив працівник.

Він додав, що інколи гості навіть вживають фальшиві імена.

Використовуйте своє прізвище замість номера кімнати

Якщо ви дійсно відчуваєте ризик або просто хочете зберегти конфіденційність, то всю інформацію можна отримати, використовуючи ваше прізвище, тобто номер кімнати не почують всі.

Навіть якщо ви втратите ключ, вам ніколи не доведеться повідомляти персоналу номер кімнати — просто покажіть своє посвідчення особи.

Запам'ятайте номер кімнати й не носіть паперову вкладку

Якщо ви загубите паперову вкладку, в якій номер кімнати та ключ від неї, то негайно повідомите інформацію тому, хто знайшов її.

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А, якщо залишите вкладку в номері, то загубивши випадковий ключ без розпізнавальних знаків, ним ніхто не зможе скористатися.

Завжди будьте обережні!