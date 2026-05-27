Речь идет о Трентино – малоизвестный уголок Италии между озером Гарда и Доломитовыми Альпами, пишет Travel Off Path. Этот регион славится природой, горными маршрутами и особой кухней.

Чем может удивить Трентино?

Центром региона является исторический город Тренто со средневековой архитектурой и старинными дворцами. Последние годы Трентино становится все более популярным. Только в 2025 году сюда приехало 5 миллионов посетителей.

Одним из главных магнитов для путешественников здесь остается озеро Гарда, которое является хорошей альтернативой озеру Комо. Туристы могут увидеть также довольно красивый городок Рива-дель-Гарда – с венецианской архитектурой и набережными.

Жилье в этом регионе стоит дешевле, чем во многих популярных альпийских регионах Европы. Ночь в небольшом отеле у озера обойдется в 150 долларов.

Трентино – это идеальное место для тех, кто любит активный отдых и природу. Одним из самых популярных развлечений здесь является подъем по канатной дороге на Монте-Бальдо из городка Мальчезине. Во время подъема открываются панорамные виды на озеро Гарда и Альпы.

На вершине туристов ждут пешеходные маршруты и горные заведения, в которых можно попробовать традиционные блюда.

В этом регионе есть еще одно место, о котором знают не все туристы. Речь идет об озере Ледро, которое расположено в 25 минутах от Гарды и известно кристально чистой водой.

Что касается Доломитовых Альп, то самая популярная их часть ассоциируется с Южным Тиролем, где расположены знаменитые озера Браес и Доббьяко. Однако из-за популярности эти места часто бывают переполнены туристами.

Западная часть Трентино остается значительно спокойнее. Особенно это касается горного массива Брента с известняковыми вершинами, живописными маршрутами и изумрудными озерами.

Одним из самых недооцененных мест региона называют озеро Товель, спрятанное среди горных долин неподалеку Тренто. Здесь расположен природный парк Адамелло-Брента – самая большая заповедная территория Трентино. Туристов здесь привлекают ледниковые долины, водопады, густые леса и панорамные маршруты среди Альп.

Для ночлега путешественники часто выбирают Мадонна-ди-Кампильо – небольшой горный городок с доступом к подъемникам, туристическим тропам и главным природным локациям региона.