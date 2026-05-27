Йдеться про Трентіно – маловідомий куточок Італії між озером Гарда і Доломітовими Альпами, пише Travel Off Path. Цей регіон славиться природою, гірськими маршрутами й особливою кухнею.

Читайте також Тут відпочивають королівські гості: який пляж у Португалії визнали найкращим у Європі

Чим може здивувати Трентіно?

Центром регіону є історичне місто Тренто з середньовічною архітектурою та старовинними палацами. Останні роки Трентіно стає все більш популярнішим. Лише у 2025 році сюди приїхало 5 мільйонів відвідувачів.

Одним з головних магнітів для мандрівників тут залишається озеро Гарда, яке є хорошою альтернативою озеру Комо. Туристи можуть побачити також доволі красиве містечко Ріва-дель-Гарда – з венеціанською архітектурою та набережними.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Дивовижне озеро Гарда: дивіться відео

Житло у цьому регіоні коштує дешевше, ніж у багатьох популярних альпійських регіонах Європи. Ніч у невеликому готелі біля озера обійдеться у 150 доларів.

Трентіно – це ідеальне місце для тих, хто любить активний відпочинок і природу. Однією з найпопулярніших розваг тут є підйом канатною дорогою на Монте-Бальдо з містечка Мальчезіне. Під час підйому відкриваються панорамні краєвиди на озеро Гарда та Альпи.

На вершині туристів чекають пішохідні маршрути й гірські заклади, в яких можна скуштувати традиційні страви.

У цьому регіоні є ще одне місце, про яке знають не всі туристи. Йдеться про озеро Ледро, яке розташоване за 25 хвилин від Гарди й відоме кришталево чистою водою.

Щодо Доломітових Альп, то найпопулярніша їхня частина асоціюється з Південним Тіролем, де розташовані знамениті озера Браєс та Добб’яко. Проте через популярність ці місця часто бувають переповнені туристами.

Західна частина Трентіно залишається значно спокійнішою. Особливо це стосується гірського масиву Брента з вапняковими вершинами, мальовничими маршрутами й смарагдовими озерами.

Одним з найбільш недооцінених місць регіону називають озеро Товель, що заховане серед гірських долин неподалік Тренто. Тут розташований природний парк Адамелло-Брента – найбільша заповідна територія Трентіно. Туристів тут приваблюють льодовикові долини, водоспади, густі ліси та панорамні маршрути серед Альп.

Для ночівлі мандрівники часто обирають Мадонна-ді-Кампільйо – невелике гірське містечко з доступом до підйомників, туристичних стежок та головних природних локацій регіону.