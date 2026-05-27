Чтобы определить безоговорочного лидера эксперты известного туристического портала European Best Destinations проанализировали сотни разнообразных курортов по всей Европе. Каждый уголок оценивали по целому ряду критериев.

По каким критериям оценивали пляжи?

Специалисты обращали особое внимание на природную красоту, качество воды, доступность для туристов, семейную атмосферу и аутентичность локаций. Также учитывались доступные виды активного отдыха, уровень охраны окружающей среды, пляжные услуги, качество прилегающей недвижимости и общая атмосфера, царящая вокруг.

После этого тридцать пляжей с самыми высокими баллами представили международной комиссии путешественников, которая и определила окончательного победителя.

Пляж Монте-Клериго в Португалии: смотрите видео / инстаграм @utopiaguesthousept

Чем именно привлекает путешественников пляж Монте-Клериго?

Этот удивительный уголок на живописном побережье Коста-Висентина все больше привлекает путешественников, которые ищут аутентичность, нетронутую природу, свежий морской воздух, особую культуру серфинга, увлекательные пешеходные маршруты и сдержанную роскошь подальше от переполненных курортов.

Монте-Клериго славится своими величественными золотыми скалами, дикими атлантическими пейзажами и невероятными вечерними видами. Он стремительно завоевывает славу одного из лучших "пляжей для закатов" во всей Португалии.

Впечатляющий закат на Монте-Клегиро / инстаграм @joaonunesportrait

Каждую пятницу вечером здесь царит особая атмосфера: местные жители и гости собираются босиком прямо у океана в культовом ресторане O Sargo. Они наслаждаются живой музыкой Música Ao Vivo, смакуют свежие морепродукты и провожают солнце, тонущее в океане.

Кто из известных людей отдыхает в Монте-Клериго?

Этот уютный регион постепенно открывает для себя и международная элита. Весной этого года здесь заметили Александра Гримальди – сына принца Альберта II Монакского. Также сюда часто приезжает знаменитый модельер Кристиан Лубутен.

Параллельно в этой местности активно развивается инфраструктура премиум-класса: наблюдается рост нового поколения изысканных частных вилл и дизайнерских домов для отдыха.

Красивый пляж Монте-Клегиро: смотрите видео / инстаграм @_beatrizfrois

Какие пляжи вошли в топ-10 самых красивых в Европе в 2026 году?

Полный список лидеров, которые покорили сердца путешественников в этом году, выглядит так:

Пляж Монте-Клериго, Алгарве, Португалия;

Пляж Вутуми, остров Антипаксос, Греция;

Пляж Фтери, остров Кефалония, Греция;

Пляж Элафониси, остров Крит, Греция;

Пляж Больяско, Лигурия, Италия;

Пляж Кала Мескида, остров Майорка, Испания;

Пляж Квальвика, остров Москенесей, Норвегия;

Пляж Ровинья, остров Корфу, Греция;

Пляж Капуташ, Анталия, Турция;

Пляж Палеокастрица, остров Корфу, Греция.

Какие еще места в Португалии стоит посетить?

Хотя регион Алгарве привлекает тысячи путешественников, из-за большого наплыва туристов найти там свободное место на побережье становится все сложнее.

Как пишет издание Which?, отличной альтернативой популярным курортам есть другие недооцененные уголки на западном побережье Португалии. Среди них – заповедные пляжи Галуш и Галапинюш в заливе Сетубал, элитный поселок Компорта, где имеют виллы принц Гарри и Меган Маркл, живописный регион Синтра-Кашкайш, рыбацкий городок Пенише и уникальный пляж Одесейше на границе с Алентежу, где можно плавать одновременно в теплой речной лагуне и прохладном океане.

Кроме невероятных пляжей, Португалия предлагает и лучшие условия для длительного проживания. По данным исследования компании Global Citizen Solutions, столицу страны Лиссабон признали самым комфортным городом в мире для жизни экспатов в 2026 году. Город возглавил рейтинг благодаря высокому уровню безопасности, чистому воздуху, доступной стоимости жизни и развитой инфраструктуре, опередив такие мегаполисы, как Амстердам, Мельбурн и Вена.