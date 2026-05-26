Настоящий оазис с пальмами посреди пустыни: где расположено это чудо

Представить настоящий уголок с водой и зеленью прямо посреди пустыни кажется почти невозможным. Однако такое место действительно существует. Более того, оно является единственным природным оазисом во всей Южной Америке.

Среди песчаных дюн на юге Перу расположено место, которое многим кажется нереальным. Уакачина – это небольшой природный оазис в регионе Ика, который окружен огромными песчаными холмами. Его часто называют "Оазисом Америки".

Смотрите также Туристы платят сотни долларов за незаконную поездку поездом через пустыню Сахара

Единственный природный оазис Южной Америки: чем он особенный?

Посреди пустыни здесь находится лагуна, вокруг которой растут пальмы, деревья и другая растительность. Рядом расположены отели, рестораны и здания в стиле испанской колониальной архитектуры. Благодаря необычным пейзажам Уакачина стала популярным туристическим направлением не только в Перу, но и в мире.

Как выглядит оазис Уакачина: смотреть видео

В 2017 году британская газета The Telegraph даже включила это место в список 21 самую впечатляющую локацию мира для путешествий. Оазис расположен примерно в пяти часах езды от столицы Перу – Лима, и всего в 15 – 20 минутах от города Ика. В отличие от миражей, Уакачина является настоящим природным оазисом, рассказывает Thursd.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Он образовался благодаря подземным источникам воды, которые позволили возникнуть лагуне и растительности прямо посреди пустыни. С этим местом также связано несколько легенд. По одной из них, принцесса инков по имени Уакка Чайна сбежала от мужчины, который влюбился в нее. Во время побега ее зеркало упало на землю и превратилось в лагуну, а сама девушка стала русалкой. Другая легенда рассказывает, что озеро возникло из слез принцессы после смерти ее возлюбленного. Именно поэтому название "Уакачина" переводят как "плачущая женщина, ".

Оазис Уакачина / фото TripAdvisor

Когда-то это место считалось курортом с целебными водами. В 1960-х годах сюда часто приезжали состоятельные перуанцы, чтобы отдохнуть и воспользоваться лечебными свойствами лагуны. Сегодня же Уакачина известна прежде всего своими пейзажами и активным отдыхом. Самыми популярными развлечениями здесь являются катание на багги по дюнам и сэндбординг – это спуск на доске с песчаных склонов.

Смотрите также "Это не то, что можно описать словами": украинка поделилась впечатлениями от полета над Каппадокией

Также туристы приезжают сюда ради закатов, прогулок у лагуны и пустынных экскурсий. В то же время оазис постепенно страдает от изменений климата и истощения водных ресурсов. Поэтому в регионе пытаются сохранять естественную экосистему и растительность, которая делает это место уникальным.

Где расположен оазис Уакачина: смотреть на картах