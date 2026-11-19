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По информации туристического портала Visit Ukraine, праздничные программы рассчитаны на выезды из различных городов западной Украины, в частности из Львова, Луцка, Ровно и Тернополя. Путешественникам предлагают совместить традиционные экскурсии по средневековым крепостям с отдыхом в бассейнах с подогретой минеральной водой и дегустациями местных вин и сыров.

Закарпатье предлагает термальные бассейны и средневековые крепости

Трехдневные и четырехдневные поездки в Закарпатскую область сосредоточены вокруг термальных комплексов Косино, Велятино и Rikka Khust.

Программы включают подъем на канатных кресельных дорогах на горы Маковица и Гимба, посещение водопада Шипот, а также обзорные прогулки по Ужгороду и Мукачевскому замку Паланок.

Замок Паланок / Иллюстративное фото из сети

Особое внимание организаторы уделяют ремесленным и гастрономическим традициям края. Участники туров посещают село Иза с изделиями из лозы, улиточную ферму на ранчо Хайленд, оленью ферму, сыроварни в Перечине и погреба с дегустацией береговских вин.

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Подолье и Буковина сочетают историю со спа-отдыхом

Для желающих совместить фортификационную архитектуру с релаксом доступен трехдневный маршрут через Каменец-Подольский, Черновцы и Хотинскую крепость. Участники посещают Черновицкий национальный университет и старинные кварталы городов Подолья.

Заснеженное Подолье / Иллюстративное фото из сети

Завершением подольского тура становится знакомство с трипольским наследием в пещере Вертеба в Бильче-Золотом. После подземной экскурсии путешественники посещают современные бассейны и сауны SPA-центра в Оришковцах.

Карпатские костры заменят классические застолья

Ряд программ делает акцент на праздничных встречах под открытым небом у полонинского костра. Туристы собираются на природе с бокалом игристого, где варят глинтвейн в котле, поют колядки и участвуют в благотворительных викторинах и лотереях в поддержку ВСУ.

Маршруты такого формата пролегают через Синевирский перевал, центр реабилитации бурых медведей, парк Шенборна в Воеводине и чаны в Лумшорах. Вечерние экскурсии включают факельное шествие по залам замка Сент-Миклош в Чинадиеве.

Пейзажи Закарпатья / Иллюстративное фото из сети

Буковель и Верховина ориентированы на лыжи и колорит

Любителям активного зимнего отдыха туроператоры предлагают катание на трассах горнолыжного комплекса "Буковель", сноутюбинг, родельбан и спуск на троллеях. Программы также включают досуг в F&B SPA Resort, Voda Club и аквапарке "Мавка".

Те, кто ищет аутентичности, выбирают коттеджи в Верховине и Микуличине. Здесь путешественников ждут интерактивное представление "Гуцульская свадьба", поездки на джипах на полонину Псаровка и к Большим Карпатским качелям, а также посещение музея Романа Кумлика, Дедовой аптеки и музея Штопора.

Праздничный костер в горах / Иллюстративное фото из сети

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших направлениях Украины для рождественского и новогоднего путешествия, а также писали о самых очаровательных украинских городах для зимнего отдыха.