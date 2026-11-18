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Как пишет The Independent, столица Эстонии Таллинн сочетает в себе средневековую архитектуру, богатую историю и уютные заведения. Особенно привлекательным город становится зимой, когда его главная площадь превращается в рождественскую площадку с елкой, ярмарочными домиками и праздничными украшениями.

Почему рождественская ярмарка в Таллинне особенная?

Главная рождественская ярмарка расположена на Ратушной площади. В ее центре устанавливают большую елку – традиция, которая берет свое начало еще с 1441 года. Здесь можно попробовать глинтвейн и эстонские блюда, приобрести изделия ручной работы в деревянных домиках или покататься на карусели.

Согласно исследованию сервиса Rome2Rio, Таллинн также стал европейским городом с рождественской ярмаркой, где этой зимой с наибольшей вероятностью можно увидеть снег.

Рождественская ярмарка в Таллинне / фото Canva

Что посмотреть в Старом городе Таллинна?

Старый город Таллинна входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Северной Европы. Здесь до сих пор стоят здания XIII века, сохранились историческая планировка улиц и старинные городские стены. Среди мест, которые стоит посетить:

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Ратушная площадь – исторический центр города с готической ратушей.

исторический центр города с готической ратушей. Александро-Невский собор – православный храм, возведенный в конце XIX века.

– православный храм, возведенный в конце XIX века. Смотровые площадки Паткуля и Кохтуотса – отсюда открываются виды на Таллинн.

отсюда открываются виды на Таллинн. Городские стены и пушечные башни – напоминание о средневековом прошлом столицы.

напоминание о средневековом прошлом столицы. Maiasmokk – старейшая кофейня города, работающая с 1864 года. Она известна марципановыми сладостями ручной работы.

Где поесть и какие необычные места посетить?

Таллинн предлагает не только исторические достопримечательности, но и интересные гастрономические заведения. Рядом с Ратушной площадью работает ресторан Rataskaevu 16, известный домашним ржаным хлебом. Еще одно популярное заведение – Pegasus, открывшееся в 1962 году для Эстонского союза писателей.

Ценителям искусства стоит посетить район Теллискиви, где расположен музей современной фотографии Fotografiska. А после прогулок можно отдохнуть в сауне Iglupark на побережье. Отсюда открывается вид на Таллиннский залив.

Где находится Таллинн: смотреть на картах