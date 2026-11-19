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За інформацією туристичного порталу Visit Ukraine, святкові програми розраховані на виїзди з різних міст заходу України, зокрема Львова, Луцька, Рівного та Тернополя. Мандрівникам пропонують поєднати традиційні екскурсії середньовічними фортецями з відпочинком у басейнах з підігрітою мінеральною водою та дегустаціями локальних вин і сирів.

Закарпаття пропонує термальні басейни та середньовічні фортеці

Триденні та чотириденні подорожі до Закарпатської області зосереджені навколо термальних комплексів Косино, Велятино та Rikka Khust.

Програми охоплюють підйоми канатно-крісельними дорогами на гори Маковиця і Гимба, відвідання водоспаду Шипіт, а також оглядові прогулянки Ужгородом і Мукачівським замком Паланок.

Замок Паланок / Ілюстративне фото з мережі

Окрему увагу організатори приділяють ремісничим і гастрономічним традиціям краю. Учасники турів відвідують село Іза з виробами з лози, равликову ферму на ранчо Хайленд, оленячу ферму, сироварні в Перечині та підвали з дегустацією берегівських вин.

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Поділля та Буковина поєднують історію зі спа-відпочинком

Для охочих поєднати фортифікаційну архітектуру із релаксом доступний триденний маршрут через Кам'янець-Подільський, Чернівці та Хотинську фортецю. Учасники відвідують Чернівецький національний університет та старовинні квартали міст Поділля.

Засніжене Поділля / Ілюстративне фото з мережі

Завершенням подільського туру стає знайомство з трипільською спадщиною в печері Вертеба у Більче-Золотому. Після підземної екскурсії мандрівники відвідують сучасні басейни та сауни SPA-центру в Оришківцях.

Карпатські ватри замінять класичні застілля

Низка програм робить акцент на зустрічі свята просто неба біля полонинського вогнища. Туристи збираються на природі з келихом ігристого, де куховарять глінтвейн у казані, співають колядки та беруть участь у благодійних квізах і лотереях на підтримку ЗСУ.

Маршрути такого формату пролягають через Синевирський перевал, центр реабілітації бурих ведмедів, парк Шенборна у Воєводині та чани в Лумшорах. Вечірні екскурсії включають факельну ходу залами замку Сент-Міклош у Чинадієві.

Краєвиди Закарпаття / Ілюстративне фото з мережі

Буковель і Верховина зосереджені на лижах і колориті

Шанувальникам активного зимового відпочинку туроператори пропонують катання на трасах гірськолижного комплексу Буковель, сноутюбінг, родельбан і спуск на тролеї. Програми також включають дозвілля у F&B SPA Resort, Voda Club та аквапарку Мавка.

Ті, хто прагне автентики, обирають котеджі у Верховині та Микуличині. Тут на мандрівників чекають інтерактивна вистава "Гуцульське весілля", поїздки на джипах до полонини Псарівка та Великої Карпатської гойдалки, а також відвідини музею Романа Кумлика, Дідової аптеки та музею Штопора.

Святкова ватра в горах / Ілюстративне фото з мережі

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі напрямки України для різдвяної та новорічної подорожі, а також писали про найчарівніші українські міста для зимового відпочинку.