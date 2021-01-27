26 января 2021 заработали новые правила авиаполетов в США с соответствующими карантинными ограничениями из-за COVID-19. Они касаются всех, независимо от гражданства или страны проживания путешественника.

Источник: фейсбук посольства Украины в США

18 января тогда еще президент США Дональд Трамп отменил часть ограничений на въезд в США. В частности позволил полеты из стран Европы Шенгенской зоны, из Великобритании, Ирландии и Бразилии.

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И хотя у Байдена, инаугурация которого состоялась 20 января, пообещали этот указ Трампа отменить, пока этого сделано не было. Зато Белый дом ввел новые правила для путешественников, которые приезжают в США авиатранспортом.

Новые правила авиапутешествий в США

В посольстве Украины в США рассказали, что с 26 января новые правила авиапутешествий в США вступили в силу. Эти правила предусматривают следующее:

У каждого путешественника возрастом от 2 лет обязательно должен быть отрицательный тест на COVID-19.

Этот тест не может быть сделан раньше, чем за 3 суток (72 часа) до запланированного путешествия.

Подтверждающий тест документ пассажир должен предоставить авиакомпании – на бумаге или в электронной форме.

Важно: если человек был инфицирован коронавирусом, он должен предоставить справку о выздоровлении и разрешение врача или органа здравоохранения на осуществление путешествия.

Власти США также рекомендуют тем, кто приехал в США сдать тест на COVID-19 повторно – на 3-5 день после прилета. И не менее 7 дней находиться на самоизоляции дома (или 10 дней, если повторный тест не делали).