26 січня 2021 року запрацювали нові правила авіапольотів до США з відповідними карантинними обмеженнями через COVID-19. Вони стосуються всіх, безвідносно до громадянства чи країни проживання мандрівника.

Джерело: фейсбук посольства України у США

18 січня тоді ще президент США Дональд Трамп скасував частину обмежень на в'їзд до США. Зокрема дозволив польоти з країн Європи Шенгенської зони, з Великої Британії, Ірландії та Бразилії.

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І хоча у Байдена, інавгурація якого відбулася 20 січня, пообіцяли цей указ Трампа скасувати, поки що цього зроблено не було. Натомість Білий дім запровадив нові правила для мандрівників, які приїжджають до США авіатранспортом.

Нові правила авіаподорожей до США

У посольстві України у США розповіли, що з 26 січня нові правила авіаподорожей до США набули чинності. Ці правила передбачають таке:

У кожного старшого за 2 роки мандрівника обов'язково повинен бути негативний тест на COVID-19.

повинен бути негативний тест на COVID-19. Цей тест не може бути зроблений раніше, аніж за 3 доби (72 години) до запланованої подорожі.

до запланованої подорожі. Документ на підтвердження тесту пасажир повинен надати авіакомпанії – на папері, або в електронній формі.

Важливо: якщо людина була інфікована коронавірусом, вона має надати довідку про одужання та дозвіл лікаря чи органу охорони здоров'я на здійснення подорожі.

Влада США також рекомендує тим, хто приїхав до США здати тест на COVID-19 повторно – на 3-5 день після прильоту. І щонайменше 7 днів перебувати на самоізоляції вдома (або 10 днів, якщо повторний тест не робили).

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