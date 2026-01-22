Новые правила полетов: почему авиакомпании ограничили использование повербанков
- Новые правила перевозки повербанков требуют, чтобы они находились в ручной клади, с ограничениями по мощности: до 100 Ватт/ч без ограничений, 100 – 160 Ватт/ч по решению авиакомпании, более 160 Ватт/час запрещено.
- Пожар на борту Airbus A321 в январе прошлого года из-за повербанка вызвал пересмотр правил безопасности, запретив использование повербанков во время полета и усилив контроль за маркировкой и состоянием батарей.
Отныне, с начала 2026 года, большинство авиакомпаний ввели дополнительные строгие ограничения по использованию повербанков среди пассажиров. Теперь их можно перевозить только в ручной клади, но и здесь есть свои нюансы.
Какие изменения появились в 2026 году по перевозке повербанков на борту самолета?
Из-за риска воспламенения литиевых батарей правила перевозки повербанков в самолетах усилили во всем мире. Основное правило: повербанки разрешено брать только в ручной клади, с ограничениями по мощности.
- До 100 Ватт/час – без ограничений.
- 100 – 160 Ватт/час – зависит от авиакомпании (может быть разрешено или запрещено).
- Свыше 160 Ватт/час – полностью запрещено.
Во время полета повербанки нельзя использовать, запрещено заряжать от них устройства или подключать к бортовому USB. Некоторые авиакомпании, особенно в Азии, могут иметь еще более строгие правила, а в некоторых аэропортах повербанки без маркировки или с поврежденным корпусом изымают во время контроля.
Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте объем повербанка и правила конкретной авиакомпании, чтобы не остаться без него уже в аэропорту.
В январе прошлого года на борту Airbus A321 авиакомпании Air Busan произошел пожар, вызванный повербанком, который был спрятан в верхнем отсеке самолета. К счастью, самолёт ещё стоял на земле, когда вспыхнуло пламя, пишет Euronews.
Власти выяснили, что именно обугленный повербанк стал причиной инцидента. Весь фюзеляж самолета охватило огнем всего за несколько минут, однако пассажирам удалось безопасно эвакуироваться с помощью аварийных горок.
Этот случай заставил авиационные службы безопасности по всему миру пересмотреть правила перевозки повербанкивта и усилить меры для минимизации риска пожаров на борту.
О каких еще запретах должны знать туристы?
Знали ли вы о необычные запреты в разных странах? Например, в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено фотографировать правительственные здания и военные объекты. Возле них туристам лучше даже не задерживаться.
Или же, в Венеции запрещено кормить голубей на площади Сан-Марко этот закон действует с 2008 года и был введен из-за многочисленных жалоб местных жителей и туристов на огромное количество птичьего помета, который загрязняет город.
