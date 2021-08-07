Аэропорт Катовице использует как одну из своих воздушных баз венгерский лоукостер Wizz Air. Теперь здесь смогут принимать еще больше рейсов.

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Обновленный терминал в Катовице

Торжественное открытие состоялось 5 августа. Работы продолжались в течение 2 лет. За это время перепланировку здание, изменили фасад, привокзальную площадь и посадочные галереи. Число выходов увеличили с 10 до 16 и оборудовали их телескопическими трапами - специальными рукавами, которые упрощают и ускоряют посадку пассажиров.

Площадь терминала В увеличили на 5 000 квадратных метров. Пропускная способность увеличилась вдвое – с 2 до 4 миллионов пассажиров в год. А еще увеличили количество стоек регистрации с 18 до 28, а контроль безопасности перенесли на второй этаж.

Как выглядит обновленный терминал В / Фото аэропорта Катовице

Таким образом суммарная площадь аэропорта в Катовице составляет 34000 квадратных метров, а пропускная способность 8 миллионов пассажиров в год. Каждый из 3 терминалов имеет свою специализацию.

Терминал А: рейсы из стран не Шенгенской зоны.

Терминал В: рейсы в пределах шенгена.

Терминал С работает для всех рейсов, независимо от того, откуда прибыл самолет.

Экскурсия обновленным терминалом: видео