Аеропорт в Катовіце використовує як одну зі своїх повітряних баз угорський лоукостер Wizz Air. Тепер тут зможуть приймати ще більше рейсів.

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Оновлений термінал в Катовіце

Урочисте відкриття відбулося 5 серпня. Роботи тривали впродовж 2 років. За цей час перепланували будівлю, змінили фасад, привокзальну площу та посадкові галереї. Число виходів збільшили з 10 до 16 та обладнали їх телескопічними трапами – спеціальними рукавами, які спрощують та пришвидшують посадку пасажирів.

Площу терміналу В збільшили на 5 тисяч квадратних метрів. Пропускна здатність збільшилась вдвічі – з 2 до 4 мільйонів пасажирів на рік. А ще збільшили кількість стійок реєстрації з 18 до 28, а контроль безпеки перенесли на другий поверх.

Як виглядає оновлений термінал В / Фото аеропорту Катовіце

Таким чином сумарна площа аеропорту в Катовіце становить 34 тисячі квадратних метрів, а пропускна здатність 8 мільйонів пасажирів на рік. Кожен з 3 терміналів має свою спеціалізацію.

Термінал А: рейси з країн не Шенгенської зони.

Термінал В: рейси в межах шенгену.

Термінал С працює для всіх рейсів, незалежно від того, звідки прибув літак.

Екскурсія оновленим терміналом: відео