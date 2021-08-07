Аеропорт в Катовіце використовує як одну зі своїх повітряних баз угорський лоукостер Wizz Air. Тепер тут зможуть приймати ще більше рейсів.
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Оновлений термінал в Катовіце
Урочисте відкриття відбулося 5 серпня. Роботи тривали впродовж 2 років. За цей час перепланували будівлю, змінили фасад, привокзальну площу та посадкові галереї. Число виходів збільшили з 10 до 16 та обладнали їх телескопічними трапами – спеціальними рукавами, які спрощують та пришвидшують посадку пасажирів.
Площу терміналу В збільшили на 5 тисяч квадратних метрів. Пропускна здатність збільшилась вдвічі – з 2 до 4 мільйонів пасажирів на рік. А ще збільшили кількість стійок реєстрації з 18 до 28, а контроль безпеки перенесли на другий поверх.
Як виглядає оновлений термінал В / Фото аеропорту Катовіце
Таким чином сумарна площа аеропорту в Катовіце становить 34 тисячі квадратних метрів, а пропускна здатність 8 мільйонів пасажирів на рік. Кожен з 3 терміналів має свою спеціалізацію.
- Термінал А: рейси з країн не Шенгенської зони.
- Термінал В: рейси в межах шенгену.
- Термінал С працює для всіх рейсів, незалежно від того, звідки прибув літак.
Екскурсія оновленим терміналом: відео