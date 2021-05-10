Так вот, в Норвегии есть "Атлантическая дорога", которая состоит из нескольких мостов. Самый высокий и самый длинный из них – Сторсезандетский, что издалека кажется трассой, ведущей в никуда.

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Как вы понимаете, это, конечно, оптическая иллюзия. Дело в том, что мост построен так, что под определенным углом больше похож на трамплин. Местные называют его пьяным мостом.

Длина Сторсезандетского моста составляет 260 метров, а высота достигает 23. Автомобили, движущиеся ним, якобы с трамплина ныряют в воды Северного моря. А в штормовую погоду, когда волны накрывают машины, уходящие за горизонт, поездка станет зловещим, но безопасным аттракционом.

Мост был необходим для обеспечения возможности прохода суден под ним. Также архитектор просто хотел подарить стране уникальный объект, который будет привлекать туристов.

Норвежский мост в никуда / Фото: Getty Images

Вдоль трассы Atlanterhavsveien, на которой и расположен мост, оборудованы четыре специальные панорамные площадки, где можно полюбоваться видами, и остановиться на небольшой пикник.