Так-от, у Норвегії є "Атлантична дорога", яка складається з кількох мостів. Найвищий і найдовший з них – Сторсезандетський, який здалеку здається трасою, що веде в нікуди.

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Як ви розумієте, це, звичайно, оптична ілюзія. Річ у тім, що міст побудований так, що під певним кутом більше схожий на трамплін. Місцеві називають його п'яним мостом.

Довжина Сторсезандетського моста становить 260 метрів, а висота сягає 23. Автомобілі, що рухаються ним, нібито з трампліна пірнають в води Північного моря. А в штормову погоду, коли хвилі накривають машини, що йдуть за горизонт, поїздка стане зловісним, але безпечним атракціоном.

Міст був необхідний для забезпечення можливості проходу суден під ним. Також архітектор просто бажав подарувати країні унікальний об'єкт, який залучатиме туристів.

Норвезький міст в нікуди / Фото: Getty Images

Уздовж траси Atlanterhavsveien, на якій і розташований міст, обладнані чотири спеціальні панорамні майданчики, де можна помилуватися краєвидами, й зупинитися на невеликий пікнік.