В воскресенье, 2 мая, проведут официальную церемонию открытия. Однако известно, что местные жители уже начали им пользоваться.

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Что известно о 516 Arouca

Этот мост расположен на высоте 175 метров. Конструкцию возводили, начиная с 2019 года. Стоимость выполненных работ оценили в 2,3 миллиона евро.

Благодаря своей длине мосту 516 Arouca удалось побить предыдущий рекорд. Ранее самым длинным мостом считался 494-метровый мост имени Чарльза Куона в швейцарских Альпах.



Самый длинный подвесной мост в мире / Фото AFP

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Реакция властей и местных жителей

Комментируя завершение строительства, глава города Арока Маргарида Белен назвала мост "фундаментальным памятником для региона".

Хотя само строительство завершили несколько раньше, но торжественное открытие является важным, поскольку позволяет возобновить нашу туристическую деятельность,

– подчеркнула она.

Местные жители положительно оценивают реализованный проект. "Когда я впервые услышал об этом, то не поверил. Сегодня я очень горжусь тем, что там оказался", – отметил Марсио Соарес.

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