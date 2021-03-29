Правительство Норвегии решило ужесточить правила въезда в страну, чтобы предотвратить распространение заболеваемости COVID-19. Они начнут действовать с 1 апреля 2021 года.

Новые ограничения в стране решили ввести накануне Пасхи. Стоит заметить, что они будут касаться не только туристов, но и граждан Норвегии.

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Какими будут правила въезда

Согласно решению правительства, люди, которые сделали ПЦР-тест на COVID-19, должны ждать его результатов исключительно на станции тестирования. Нарушителей этого ограничения будут наказывать штрафом.

Оштрафуют и тех лиц, которые не будут предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Стоит заметить, что их даже могут не впустить на территорию Норвегии.

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Местные власти также обязали граждан и тех лиц, которые имеют постоянное место жительства в стране, предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 после возвращения из стран, в которых имеется высокий риск инфицирования коронавирусом.

Тест необходимо сделать не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы.

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