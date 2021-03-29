Правительство Норвегии ужесточит правила въезда в страну из-за COVID-19
Правительство Норвегии решило ужесточить правила въезда в страну, чтобы предотвратить распространение заболеваемости COVID-19. Они начнут действовать с 1 апреля 2021 года.
Источник:Правительство Норвегии
Новые ограничения в стране решили ввести накануне Пасхи. Стоит заметить, что они будут касаться не только туристов, но и граждан Норвегии.
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Какими будут правила въезда
Согласно решению правительства, люди, которые сделали ПЦР-тест на COVID-19, должны ждать его результатов исключительно на станции тестирования. Нарушителей этого ограничения будут наказывать штрафом.
Оштрафуют и тех лиц, которые не будут предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Стоит заметить, что их даже могут не впустить на территорию Норвегии.
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Местные власти также обязали граждан и тех лиц, которые имеют постоянное место жительства в стране, предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 после возвращения из стран, в которых имеется высокий риск инфицирования коронавирусом.
Тест необходимо сделать не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы.
COVID-19 в Норвегии: какова ситуация
- В Норвегии от начала пандемии COVID-19 заболели 93 499 человек.
- В то же время уже выздоровели более 80 тысяч человек. К сожалению, умерли 660 больных COVID-19.
- Сейчас в Норвегии временно остановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов.
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