В Нью-Йорке ситуация улучшилась благодаря тому, что в городе вакцинировалось несколько миллионов человек.
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Изменения, которые вводят власти города
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Нью-Йорк полностью отменит карантинные ограничения с 1 июля 2021 года. Это произойдет почти через полтора года после закрытия.
Мы готовы к открытию магазинов, предприятий, офисов, театров в полном составе. "Большое Яблоко", наконец, готово к открытию, потому что сейчас в Нью-Йорке вакцинировано огромное количество людей – 6,3 миллиона,
– рассказал мэр.
Всего в городе проживает более 8 миллионов человек. К тому же мэр отметил, что постоянно количество вакцинированных растет, а количество инфицированных, госпитализированных с каждым днем уменьшается.
Ситуация с коронавирусом в США: кратко
- 30 апреля в США заявили об ослаблении карантинных ограничений. В частности в штате Миссисипи отменили указ об обязательном ношении масок в казино.
- Масочный режим ранее отменили в Техасе и Флориде.
- Всего в США коронавирусом заболели 33 044 068 человек, из них 25 641 574 выздоровели, а 589 207 умерли.