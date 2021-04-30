В Нью-Йорке ситуация улучшилась благодаря тому, что в городе вакцинировалось несколько миллионов человек.

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Изменения, которые вводят власти города

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Нью-Йорк полностью отменит карантинные ограничения с 1 июля 2021 года. Это произойдет почти через полтора года после закрытия.

Мы готовы к открытию магазинов, предприятий, офисов, театров в полном составе. "Большое Яблоко", наконец, готово к открытию, потому что сейчас в Нью-Йорке вакцинировано огромное количество людей – 6,3 миллиона,

– рассказал мэр.

Всего в городе проживает более 8 миллионов человек. К тому же мэр отметил, что постоянно количество вакцинированных растет, а количество инфицированных, госпитализированных с каждым днем уменьшается.

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