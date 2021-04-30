У Нью-Йорку ситуація покращилась завдяки тому, що в місті вакцинувалось кілька мільйонів людей.
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Зміни, які запроваджує влада міста
Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо заявив, що Нью-Йорк повністю скасує карантинні обмеження з 1 липня 2021 року. Це відбудеться майже через півтора року після закриття.
Ми готові до відкриття магазинів, підприємств, офісів, театрів у повному складі. "Велике Яблуко", нарешті, готове до відкриття, тому що зараз у Нью-Йорку вакциновано величезну кількість людей –6,3 мільйона,
– розповів мер.
Всього в місто проживає понад 8 мільйонів людей. До того ж мер зазначив, що постійно кількість вакцинованих зростає, натомість кількість інфікованих, госпіталізованих з кожним днем зменшується.
Ситуація з коронавірусом в США: коротко
- 30 квітня у США заявили про послаблення карантинних обмежень. Зокрема у штаті Міссісіпі скасувала указ про обов’язкове носіння масок в казино.
- Масковий режим раніше відмінили в Техасі та Флориді.
- Загалом у США на коронавірус захворіли 33 044 068 людей, з них 25 641 574 одужали, а 589 207 померли.