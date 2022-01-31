Новые ограничения будут действовать как минимум до 3 марта – затем их пересмотрят. Об этом идет речь в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха.

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Германия ужесточила правила въезда для украинцев

Так, с 30 января украинские туристы, прибывающие в Германию, должны пройти 10-дневный карантин. Это требование не касается полностью вакцинированных или выздоровевших от COVID-19.

Досрочно закончить самоизоляцию можно только через пять дней по прибытии по результатам отрицательного теста на коронавирус. Дети до 12 лет обязаны находиться на карантине пять дней, но могут завершить его без теста.

Кроме того, перед въездом в страну следует зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации.

Эти требования обязаны выполнять лица с любым гражданством, которые за последние 10 дней находились на территории стран из списка высокого риска.

Обратите внимание! В список также отнесли Афганистан, Кубу, Пакистан, Гватемалу, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французскую заморскую территорию Новая Каледония.

Украина в списке стран высокого риска: кратко

Зонами высокого эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения COVID-19 особенно высока. Однако количество инфицированных – не единственный критерий для оценки. Учитываются и темпы распространения инфекции, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с болезнью.

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Отметим, Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября 2021 года по 9 января 2022 года. Тогда она была исключена из списка на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

Впрочем, сейчас в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусной болезнью, что привело к такому решению со стороны Германии. Так, по данным Worldometer, по состоянию на 31 января в Украине зафиксировано 4 064 495 случаев, из них 100 203 летальных.