Нові обмеження діятимуть щонайменше до 3 березня – потім їх переглянуть. Про це йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха.

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Німеччина посилила правила в'їзду для українців

Так, з 30 січня українські туристи, які прибувають до Німеччини, мають пройти 10-денний карантин. Ця вимога не стосується повністю вакцинованих або тих, хто одужав від COVID-19.

Достроково закінчити самоізоляцію можна лише через п'ять днів після прибуття за результатами негативного тесту на коронавірус. Діти до 12 років зобов'язані перебувати на карантині так само п'ять днів, але можуть завершити його без тесту.

Крім того, перед в'їздом до країни потрібно зареєструватись на відповідному сайті й внести туди свої дані про вакцинацію.

Ці вимоги зобов'язані виконувати особи з будь-яким громадянством, які впродовж останніх 10 днів перебували на території країн зі списку високого ризику.

Зверніть увагу! До списку також віднесли Афганістан, Кубу, Пакистан, Гватемалу, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французьку заморську територію Нова Каледонія.

Україна у переліку країн високого ризику: коротко

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни та регіони, де загроза зараження COVID-19 є особливо високою. Однак кількість інфікованих – не єдиний критерій для оцінювання. Враховуються й темпи поширення інфекції, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

До теми Франція виключила Україну із червоного списку: що варто знати туристам

Зауважимо, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року. Тоді її виключили зі списку на тлі покращення епідеміологічної ситуації.