Никаких масок на региональных рейсах: скандинавские авиалинии отменили одно COVID-требований

Почти во всем мире действует требование по соблюдению масочного режима на борту самолета. Однако некоторые авиакомпании все же отменяют его для туристов.

В частности, такое решение приняли четыре скандинавские авиалинии. Речь идет о SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr.

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Скандинавские авиалинии отменили требование масок

Так, с понедельника названы авиакомпании больше не будут требовать носить маски на борту своего самолета. Впрочем, это касается тех путешественников, которые летают между Данией, Норвегией и Швецией – на региональных рейсах.

Норвежское руководство по контролю инфекций больше не требует, чтобы внутренние пассажиры носили маски для лица, поэтому это требование больше не будет распространяться на борту рейсов Wideroe,

– заявила Силе Брандволл, пресс-секретарь норвежской авиакомпании.

Однако, по ее словам, маски все еще нужно носить на рейсах в страны за пределами региона.

Отмечается, что в аэропорту Гардермоен, недалеко от столицы Норвегии Осло, уже в пятницу требование масок было отменено.

Дело в том, что в Скандинавии один из самых высоких в мире уровень вакцинации – именно это позволяет отменить строгий мандат.