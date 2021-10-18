Зокрема, таке рішення прийняли чотири скандинавські авіалінії. Йдеться про SAS, Norwegian, Wideroe та Flyr.
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Скандинавські авіалінії скасували вимогу щодо масок
Так, з понеділка названі авіакомпанії більше не вимагатимуть носити маски на борту свого літака. Втім, це стосується тих мандрівників, які літають між Данією, Норвегією та Швецією – на регіональних рейсах.
Норвезьке керівництво з контролю інфекцій більше не вимагає, щоб внутрішні пасажири носили маски для обличчя, тому ця вимога більше не поширюватиметься на борту рейсів Wideroe,
– заявила Сілє Брандволл, прессекретар норвезької авіакомпанії.
Однак, за її словами, маски все ще потрібно носити на рейсах до країн за межами регіону.
Зазначається, що в аеропорту Гардермоен, неподалік столиці Норвегії Осло, вже в п'ятницю вимогу щодо масок було скасовано.
Річ у тім, що у Скандинавії один із найвищих у світі рівень вакцинації – саме це дозволяє скасувати строгий мандат.