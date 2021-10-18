В частности, такое решение приняли четыре скандинавские авиалинии. Речь идет о SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr.
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Скандинавские авиалинии отменили требование масок
Так, с понедельника названы авиакомпании больше не будут требовать носить маски на борту своего самолета. Впрочем, это касается тех путешественников, которые летают между Данией, Норвегией и Швецией – на региональных рейсах.
Норвежское руководство по контролю инфекций больше не требует, чтобы внутренние пассажиры носили маски для лица, поэтому это требование больше не будет распространяться на борту рейсов Wideroe,
– заявила Силе Брандволл, пресс-секретарь норвежской авиакомпании.
Однако, по ее словам, маски все еще нужно носить на рейсах в страны за пределами региона.
Отмечается, что в аэропорту Гардермоен, недалеко от столицы Норвегии Осло, уже в пятницу требование масок было отменено.
Дело в том, что в Скандинавии один из самых высоких в мире уровень вакцинации – именно это позволяет отменить строгий мандат.