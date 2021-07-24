Трендовые костюмы и каблуки: SkyUp обновил форму бортпроводников – стильные образы

Крупнейший лоукостер Украины после 4 лет работы обновил форму своих бортпроводников. Среди главных изменений – сотрудницы SkyUp будут носить удобную и комфортную обувь.

В авиакомпании рассказали, что больше всего изменений получила одежда для бортпроводниц, а вот мужская форма осталась классической.

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Как изменится форма

Теперь бортпроводницы SkyUp будут носить трендовые брючные костюмы свободного кроя, вместо классических рубашек с юбками. А на ногах у них будут не туфли на каблуке, а удобные кроссовки Nike. Дополняет образ легкий кожаный тренч.

Также фирменный платок теперь будут крепить не на шее, а на плече, а макияж будет сочетать в себе градиент голубого и оранжевого цвета. Они символизируют восход и закат солнца. Как пояснили в SkyUp, новая форма базируется на идее динамики и движения.

Это одежда для активных, смелых, ярких. Для тех, кто не любит официоза, но ценит стиль, реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и преодолевает их. Форма для тех, кто открыт к новому, тех, кто любит путешествия и жизнь,

– заявили в SkyUp.



Как будет выглядеть новая форма бортпроводниц SkyUp / Фото Avianews

Бортпроводницы будут носить платочек по-новому / Фото Avianews

Замену туфель кроссовками SkyUp объяснил тем, что персонал авиакомпании вынужден много времени проводить на ногах, и удобная обувь должна улучшить их самочувствие.

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В авиакомпании отметили, что новая форма появится у бортпроводников уже осенью 2021 года. Ее создали вместе с партнерами из GUDU и будут шить на украинской фабрике.