Из-за морозов и снегопадов в США Ниагарский водопад практически полностью замерз.

Температуры в некоторых районах страны достигли рекордно низких отметок. Например, в штате Нью-Йорк столбик термометра опустился до минус 19 градусов.

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По данным Niagara Falls USA, лед на реке образуется почти каждую зиму. Однако такое, как в этом году можно увидеть только в период длительных экстремальных холодов - в последний раз такое было зимой 2014-2015 годов. Туристы начали съезжаться, чтобы увидеть редкое явление.



Ниагарский водопад в США последний раз замерзал в 2015 году​ \ Фото gettyimages



Из-за сильных морозов в США замерз водопад \ Фото gettyimages

Смотрите видео с Ниагарского водопада:

Также за резкого похолодания и снежный шторм миллионы американцев остались без электроэнергии и воды. Чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме и Луизиане.