Через морози та снігопади у США Ніагарський водоспад практично повністю замерз.

Температури в деяких районах країни досягли рекордно низьких позначок. Наприклад, в штаті Нью-Йорк стовпчик термометра опустився до мінус 19 градусів.

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За даними Niagara Falls USA, лід на річці утворюється майже щозими. Однак таке, як цьогоріч можна побачити лише в період тривалих екстремальних холодів — востаннє таке було взимку 2014-2015 років. Туристи почали з'їжджатися, щоб побачити рідкісне явище.



Ніагарський водоспад у США востаннє замерзав у 2015 році \ Фото gettyimages



Через сильні морози у США замерз водоспад \ Фото gettyimages

Дивіться відео з Ніагарського водоспаду:

Також через різке похолодання і сніговий шторм мільйони американців залишилися без електроенергії та води. Надзвичайний стан оголошено в Оклахомі і Луїзіані.