Первоначально дворец Джал-Махал был построен на суше и спроектирован с использованием архитектурных и живописных образцов индийской культуры. Однако, когда в местность пришла засуха, здание затопили.

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Как затопили дворец

Дворцовый комплекс в сердце долины, окруженной невысокими живописными холмами Аравалли, был построен как летняя резиденция махараджи .

. Но вскоре страну постигло бедствие – началась засуха и голод .

. Чтобы помочь своему страдающему народу, правитель решил построить плотину , которая перегородила долину. Именно тогда замок был частично покрыт водой.

, которая перегородила долину. Именно тогда замок был частично покрыт водой. Ранее обильные дождевые осадки вытекали из долины, оставляя жителей без воды, но благодаря дамбе образовалось озеро , из которого жители долины брали воду для орошения своих полей.

, из которого жители долины брали воду для орошения своих полей. Жители были спасены ценой дворца, часть которого оказалась под толщей искусственного озера Ман Сагар.



Дворец Джал-Махал в Индии / Фото Getty Images

Живописная красота дворца

Долгое время за строением никто не ухаживал. Озеро и здание покрылись толстым слоем ила. Но не так давно была проведена реставрация. Теперь дворец снова поражает своей красотой.



4 этажа дворца Джал-Махал скрыты под водой / Фото Getty Images

Посетители могут добраться до дворца с помощью лодок, специально разработанных, чтобы соответствовать внешнему виду здания. Однако оценить всю эту красоту можно лишь со смотровой площадки, поскольку туристов на территорию Джал-Махала не пускают.



Дворец Джал-Махал в Индии искусственно затопили / Фото Getty Images

От хорошо сохранившихся картин, которые заполняют каждый зал, до лестниц и красиво оформленной террасы на крыше, дворец Джал-Махал, безусловно, является одним из самых живописных индийских творений.



Попасть посетителям на территорию дворца Джал-Махал невозможно / Фото Getty Images



Увидеть красоту Джал-Махала можно только со смотровых площадок / Фото Getty Images